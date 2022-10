Fechas y horarios de los cuartos de final del Apertura 2022

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 10 (EL UNIVERSAL).- El fin de semana se disputaron los partidos del repechaje en la Liga MX y ahora ya están definidos los choques para los cuartos de final.

Y lo que también ya se conocen son las fechas y los horarios para estos juegos de la Liguilla del Apertura 2022.



PARTIDOS DE IDA

Miércoles 12 de octubre

Puebla vs América - 19:06 horas

Cruz Azul vs Rayados - 21:06 horas

Jueves 13 de octubre

Toluca vs Santos - 19:06 horas

Tigres vs Pachuca - 21:06 horas



PARTIDOS DE VUELTA

Sábado 15 de octubre

Rayados vs Cruz Azul - 18:06 horas

América vs Puebla - 20:06 horas

Domingo 16 de octubre

Santos vs Toluca - 19:06 horas

Pachuca vs Tigres - 21:06 horas.