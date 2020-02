Federer y Bill Gates vencen a Nadal y Trevor Noah en duelo a beneficio en Sudáfrica

Los dos tenistas más laureados de la historia volvieron a verse las caras, esta vez acompañados por dos personajes ajenos al deporte blanco.

El empresario Bill Gates conformó una dupla con el suizo y derrotaron en un partido de tenis, jugado a un set, 6-3 al dueto que integraron el comediante Trevor Noah y el jugador español.

"Estoy emocionado de formar un equipo con Roger Federer nuevamente para el partido en África el viernes en Ciudad del Cabo", tuiteó Gates previo al encuentro. En el pasado, "Su Majestad" y el magnate ya han compartido la cancha, siempre en duelos benéficos, y su amistad no es un secreto.

El duelo fue en beneficio de proyectos educativos en África y se celebró con Noah como anfitrión, pues el también actor es de nacionalidad sudafricana.

Baten récord al jugar ante 52 mil espectadores

Roger Federer y Rafael Nadal batieron este viernes el récord del partido de tenis con más público de la historia, en un encuentro solidario en Ciudad del Cabo ante 51.954 espectadores.

El choque, bautizado "The Match in Africa", estaba organizado por la Fundación Roger Federer con la meta puesta, además de en pulverizar el récord, en recaudar más de un millón de dólares para sus proyectos educativos en el sur de África.

Pero el plato fuerte de la noche llegó, por supuesto, al final, con el enfrentamiento individual entre Nadal y Federer.

El encargado de sortear quién comenzaba el partido fue también otro invitado muy especial, el capitán de la selección sudafricana de rugby, Siya Kolisi, quien además entregó a Federer una camiseta verde de los Springboks mientras el estadio explotaba en ovaciones.

El resultado de esta noche era, por supuesto, lo de menos, pero el suizo ganó por 6-4, 3-6 y 6-3.

Fue la primera vez que Nadal y Federer, dos rivales históricos que se han hecho amigos con los años, se enfrentaban en África subsahariana y, en respuesta, el público de Ciudad del Cabo no decepcionó, llenando las gradas de uno de los recintos que albergaron los partidos del Mundial de Fútbol de 2010, el Cape Town Stadium.