Felicitan autoridades a la Selección de Paranacionales

La directora del INPODE, Karla Hernández Sánchez, a nombre del mandatario estatal, agradeció y felicitó a la delegación de deportistas potosina que participó en los Juegos Paranacionales CONADE 2022, en Hermosillo, Sonora, por el esfuerzo para representar a la entidad y por las 23 medallas logradas para orgullo de las y los potosinos.

Durante un encuentro, con las y los atletas que representaron dignamente a San Luis Potosí, la titular del INPODE, reconoció la entrega que demostraron y que se tradujo en la conquista de las preseas, tras extender la felicitación a las y los entrenadores y a los padres y madres de familia.

Sarahena García Mendoza, a nombre de las madres y padres, agradeció al mandatario estatal Ricardo Gallardo, por haber dispuesto que las y los deportistas hayan acudido a estos juegos en las mejores condiciones.

Por su parte, la deportista Andrea Montserrat Zavala García, ganadora de medallas de plata y bronce en paranatacion, expresó: “es un gran orgullo para mí representar a este Estado, reconozco todo el apoyo que Gobierno nos ha dado, sin él, no estaríamos donde estamos ahora, un deportista no se hace de la noche a la mañana; ya son mi familia, yo he crecido en esta alberca”.

Las y los deportistas que acudieron a este encuentro con la titular del Inpode fueron Patricio Quiñones Cabrieles, Andrea Montserrat Zavala García, Geraldine Hernández Zúñiga, Guadalupe López Loredo, Francisco Uriel Flores Carreón, Luis Mario Céspedes, José Miguel Castro, Jesús Gilberto Borrego Lechuga, José Miguel Castro Velázquez, Ana Paula Cardoza Morán, Ángel Morales, Miguel Ángel Ávila y Alejandro Camacho.