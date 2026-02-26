Fenerbahçe gana en Inglaterra pero queda fuera de Liga Europa

Fenerbahçe logró una inusitada victoria 2-1 en Inglaterra, pero aun así fue eliminado el jueves de la Liga Europa por Nottingham Forest en el repechaje.

Forest llegó al partido de vuelta con una cómoda ventaja de 3-0 obtenida en Estambul — donde Vítor Pereira causó impacto en su primer partido al mando— y eso resultó suficiente para avanzar a los octavos de final con un marcador global de 4-2.

El resultado dio un respiro a Forest, que atraviesa dificultades en el 17º puesto de la Liga Premier, en su regreso a Europa después de tres décadas. A continuación se enfrentará a Real Betis o Midtjylland.

Kerem Aktürkoglu le dio a Fenerbahçe una ventaja 1-0 en la primera parte. Al inicio de la segunda mitad, engañó al portero Stefan Ortega desde el punto penal para marcar su segundo tanto.

Fenerbahçe sólo había logrado ganar uno de sus 10 encuentros anteriores en Inglaterra.

Callum Hudson-Odoi, quien ingresó en la segunda mitad, calmó los nervios de los anfitriones al anotar a los 68 en el City Ground.

Al igual que en la Liga de Campeones, los ocho primeros de la fase de liga avanzaron automáticamente a los octavos de final. Los equipos ubicados del noveno al 24º disputaron una repesca a doble partido.

Stuttgart alcanzó los octavos de final de la Liga Europa pese a perder 1-0 en casa ante Celtic el jueves en la vuelta de los playoffs de la fase eliminatoria.

El veterano delantero Olivier Giroud anotó temprano para Lille, lo que fue suficiente para forzar la prórroga en Belgrado ante el anfitrión Estrella Roja. El suplente Nathan Ngoy marcó el gol de la victoria a los nueve minutos del tiempo extra y el conjunto francés venció al serbio por 2-0 para imponerse 2-1 en el global y pactar un duelo de octavos contra Aston Villa o Lyon.

Bologna volvió a ganar 1-0 para sellar una victoria global de 2-0 ante Brann, que jugó con 10 hombres, y Celta completó una victoria global por 3-1 al vencer 1-0 a PAOK.

Genk anotó dos veces en la prórroga en un emocionante 3-3 en la vuelta ante Dinamo Zagreb, que jugó con 10 hombres, para imponerse 6-4 en el global.

Panathinaikos se impuso 4-3 en una tanda de penales ante Viktoria Pilsen tras el 2-2 de la ida y el 1-1 al final de la prórroga el jueves, para un 3-3 en el global. Andreas Tetteh adelantó a los visitantes griegos desde el borde del área al inicio del encuentro en la ciudad checa de Pilsen. Karel Spácil igualó de cabeza en la segunda mitad, lo que forzó la prórroga, que terminó sin goles.

En Budapest, Ferencváros avanzó 3-2 en el global tras ganar 2-0 en la vuelta a Ludogorets, con goles de Gabi Kanichowsky y Kristoffer Zachariassen en la primera parte.

El sorteo de los octavos de final, cuartos y semifinales está programado para este viernes.

Celtic mejora pero aun así queda fuera

Stuttgart, que actualmente es cuarto en la Bundesliga, avanzó 4-2 en el global tras ganar la ida 4-1 en Glasgow, pero encontró la vuelta mucho más difícil.

Celtic recuperó algo de orgullo. Luke McCowan puso en ventaja a los visitantes en el primer minuto del partido. Después de un pésimo cotejo de ida para Martin O´Neill, en lo que fue el partido número 1.000 en su carrera como entrenador, ésta fue una actuación que elevó la moral de cara a la visita del Celtic a su acérrimo rival Rangers en la Premiership escocesa el domingo.

Stuttgart jugará a continuación contra Braga o Porto.

Giroud vuelve a acertar

Giroud, de 39 años, ha recuperado su olfato goleador en el momento justo.

Borró el déficit de 1-0 registrado en la ida en Lille al rematar de cabeza a corta distancia tras conectar con un centro del capitán Benjamin André.

Fue su cuarto gol en la competición y llegó apenas días después de que marcó en la victoria 1-0 en Angers en la liga francesa. Ése fue su primer gol liguero desde noviembre.

Fuegos artificiales en Forest

Los jugadores de Nottingham Forest se vieron obligados a esquivar fuegos artificiales lanzados al campo por aficionados de Fenerbahce al inicio de la vuelta en el City Ground.

Momentos después del inicio del partido, hubo una demora de tres minutos cuando algunos de los 1.500 hinchas visitantes lanzaron fuegos artificiales al área penal de Forest.

Fiorentina avanza en la Conference League

Fiorentina necesitó prórroga para imponerse después de desperdiciar la ventaja de 3-0 conseguida en la ida ante Jagiellonia Bialystok en la Conference League, el torneo de tercera categoría.

Bartosz Mazurek lideró la remontada del equipo polaco con un triplete para forzar el tiempo extra. Pero el suplente Nicolo Fagioli y un autogol en la prórroga resultaron suficientes para el equipo italiano, pese a que Jagiellonia ganó 4-2 el duelo. Jesús Imaz anotó a los 118 para preparar un final emocionante.

Fiorentina, dos veces finalista, avanzó a los octavos de final con un marcador global de 5-4.

Otro favorito, Crystal Palace, se unió al club italiano en la siguiente ronda tras vencer 2-0 en casa al equipo bosnio Zrinjski Mostarj. El global quedó 3-1 en favor del inestable club de la Liga Premier.

El entrenador Oliver Glasner, que llevó a Palace a su primer gran trofeo la temporada pasada al ganar la Copa de la FA, ya confirmó que dejará su cargo al final de la temporada y se ha mostrado evasivo sobre si se quedará al menos hasta entonces.