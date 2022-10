Fernanda Contreras por la revancha en el Guadalajara Open

A-AA+

GUADALAJARA, Jal., octubre 18 (EL UNIVERSAL).- Fernanda Contreras hizo su debut en el Guadalajara Open WTA 1000, sin embargo, en singles cayó en sets seguidos 6-2 y 6-1 ante Ajla Tomljanovic.

Este martes la potosina volverá a tener acción en la modalidad de dobles, saltará a la cancha del Grand Stand junto a la colombiana Camila Osorio.

"Lo que me falló en singles lo voy a platicar con Jorge Lozano que me está ayudando esta semana para darle con todo al dobles y disfrutar la buena energía que trae Camila", dijo la potosina.

Contreras Gómez se ubica en el lugar 116 del ranking dobles de la WTA, mientras que Osorio Serrano es 275, enfrentarán la dupla de la checa Linda Fruhvirtova, lugar 511 del ranking y la estonia Kaia Kanepi, que no tiene registro en esta modalidad.

"Estoy emocionada por jugar esos dobles con Fer, esperamos hacer un buen papel, me siento en casa, esperamos contar con el apoyo de la gente al máximo", expresó la colombiana de 20 años de edad.

Contreras lo confirmó "lo padre de estar en Latinoamérica es que poder jugar con la pasión de la gente, para mí eso es una ventaja", además de sacarle provecho a enfrentar tenistas de gran nivel, "siempre apunto qué es lo que necesito y lo que más hago es disfrutar de mi partido, disfrutar de mi tenis porque la verdad es un deporte hermoso".

El juego de Contreras/Ososrio frente a Fruhvirtova/Kanepi está programado para después de las 19:00 horas locales.