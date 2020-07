Fernando Morientes elogia la personalidad del "Vasco" Aguirre

Fernando Morientes está entusiasmado por el cierre de temporada de la Liga de España. El exjugador celebra que el Cádiz ya es de Primera, aunque en el tema del descenso mira posible que el técnico mexicano Javier Aguirre salve al Leganés.

"La apreciación que tenemos del Vasco es de un entrenador con gran bagaje, tiene mucha experiencia y en los equipos de mitad de tabla para abajo se agradece, ha sido seleccionador y yo creo que es un tipo con una personalidad muy acentuada, eso es importante para un vestuario en el que no todos los partidos son victorias", opinó Morientes sobre el estratega mexicano que ya pasó por los banquillos ibéricos del Osasuna, Atlético de Madrid, Zaragoza y Espanyol.

Por ahora, el RCD Espanyol es el primer descendido de LaLiga, pero en peligro están el Mallorca (32 puntos), Leganés 32), Alavés (35) y Celta de Vigo (36), en este último milita el defensa mexicano Néstor Araujo.

Pero, ¿qué tanto optimismo hay sobre el Leganés de Aguirre y las jornadas restantes ante el Athletic Club y Real Madrid?

Según Morientes, durante una videoconferencia de LaLiga, "al Leganés le quedan pocos puntos, pero están a tres de intentar salir de esa situación, la peor noticia es que no sólo dependen de ellos, esperan que arriba pierdan puntos y ellos ganarlos, en algunos partidos se han visto muy bien y en otros no después del confinamiento (por coronavirus), el último juego contra Valencia era un golpe sobre la mesa, Parejo falló un penalti, pero la suerte juega para los dos lados, es una de las armas más importantes. Estoy convencido por el Vasco, de su personalidad, temperamento y experiencia".

Por otro lado, el exgoleador del Real Madrid mencionó sus expectativas por las últimas jornadas del campeonato español, en el que espera que los merengues sean campeones.

"Nosotros, los exjugadores, lo vivimos con mucha emoción e incertidumbre también, por la situación sanitaria, porque hay mucha ilusión, muchas ganas de ver futbol. LaLiga siempre ha sido competitiva, se llega a los últimos tres partidos y sigue cerrado, también es emocionante para ver quién se va y quién llega, como el Cádiz, muy merecido ese ascenso, es un equipo que cae muy bien, pero sigo mucho al Zaragoza y al Albacete que están en puestos de ascenso.