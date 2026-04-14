Feroz remontada de los Orioles

BALTIMORE.- Jeremiah Jackson conectó un grand slam y un jonrón solitario, Pete Alonso puso a Baltimore al frente con un cuadrangular en la séptima entrada y los Orioles remontaron un déficit de seis carreras para vencer 9-7 a los Diamondbacks de Arizona la noche del lunes.

Nolan Arenado conectó dos vuelacercas e impulsó cinco carreras, y el dominicano Ketel Marte pegó un par de cuadrangulares solitarios para poner a los Diamondbacks arriba 7-1 en la sexta.

Pero el bullpen de Arizona dejó escapar la ventaja.

Taylor Rashi permitió dos imparables y una base por bolas en la sexta antes de que Jackson conectara un slider colgado a las gradas del jardín izquierdo. Una entrada después, el nicaragüense Jonathan Loáisiga (0-1) golpeó a Taylor Ward con un lanzamiento antes de que Alonso disparara su segundo jonrón de la temporada.

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Jackson abrió la octava con un cuadrangular ante Andrew Hoffman para poner la pizarra 9-7. Fue el primer juego de múltiples jonrones en su carrera.

El venezolano Albert Suárez (1-0) permitió tres carreras en dos entradas como relevista, Rico Garcia lanzó una octava perfecta y Ryan Helsley consiguió los tres últimos outs consecutivos para su quinto salvamento.

Tras ser llamado desde Triple-A Norfolk antes del juego, el abridor de los Orioles Dean Kremer permitió tres jonrones, pero solo dos carreras limpias en cinco entradas.