Ferreti asegura estar tranquilo porque su equipo genera oportunidades de gol

El brasileño Ricardo Ferretti, entrenador de los Tigres UANL del fútbol mexicano, confesó este jueves que esta tranquilo a pesar de que su equipo apenas empató con los Xolos de Tijuana en el torneo Apertura.



"Me quedo tranquilo porque el equipo esta generando, mientras se crean oportunidades tendremos tranquilidad", aseveró el estratega en una rueda de prensa, luego del 0-0 en la casa del Tijuana.



Los "felinos" de Ferretti dominaron la mayor parte del tiempo ante los Xolos, sin embargo carecieron de puntería delante del arco y por segunda vez consecutiva se fueron con una igualada, luego del 1-1 con el Pachuca en la segunda fecha del campeonato.



El estratega explicó que en los dos encuentros el porcentaje de efectividad fue bajo, sin embargo no ha sido por falta de trabajo porque durante la semana dedicaron sesiones a entrenar el ataque y la defensa.



"Hicimos trabajo general y especifico por líneas, en la ofensiva y la defensa; no hemos concretado y se puede pensar que se debe mejorar en ese aspecto pero el trabajo se hace diariamente", explicó.



Acerca de la carga de trabajo que viene para Tigres, que el martes recibirá al Puebla y el domingo visitará al Toluca, el "Tuca" Ferretti explicó que el plantel está bien preparado y listos para mostrar un buen nivel en ambos encuentros.



A una interrogante sobre el uruguayo Leonardo Fernández, quien entró a la cancha en el minuto 73 por el chileno Eduardo Vargas, con quien compite por la titularidad, el entrenador fue claro al señalar que sus decisiones acerca de quién juega tienen que ver con su responsabilidad de buscar lo mejor para el grupo.



"Siempre ha habido una competencia interna. Tigres tiene hasta dos planteles regulares, se pueden comentar muchas cosas pero mi responsabilidad es poner a quien creo es mejor para el equipo. Los jugadores deben demostrar en la cancha que quieren la oportunidad y mis decisiones son para beneficios del equipo", apuntó.



Los Tigres, el equipo más ganador de la liga de México en los últimos 10 años, suman una victoria, un par de empates y cinco puntos con los que aparecen en el tercer lugar de la tabla de posiciones, aunque con un partido más que 14 de sus 17 rivales, lo cual significa que descenderán varios lugares entre este viernes y el domingo.