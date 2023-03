Ferretti desconocía la prohibición a fumar en el Estadio Azteca

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 1 (EL UNIVERSAL).- Uno de los momentos que marcó el regreso del "Tuca" Ferretti a los banquillos en la Liga MX fue cuando apareció en un palco del Estadio Azteca fumando.

El nuevo entrenador del Cruz Azul fue captado mientras fumaba un cigarrillo durante el choque de La Máquina y FC Juárez de la Jornada 9 del Clausura 2023.

Sobre esto, en el programa Futbol Picante, "El Tuca" señaló que desconocía la prohibición a fumar dentro del inmueble: "No sabía que no se podía fumar, así que pido una disculpa, ya si me tienen que multar, que así sea".

Y es que hace algunos días en la Ciudad de México se implementó la Ley Antitabaco en la que señala la prohibición de fumar en espacios públicos y en estos entran los estadios.

Las sanciones por incurrir en esto pueden ir de los 20 mil a los 2 millones de pesos.

De acuerdo a ESPN, la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) ya está al tanto de esta situación, pero lo cierto es que aún no se ha dicho nada sobre alguna sanción para el estratega brasileño.