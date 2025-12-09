Festival de goles en la Liga Azteca

El Torneo Mictlán 2025 volvió a sacudir la cancha este domingo 7 de diciembre con la Fecha 5 de la Categoría Ascenso Héctor Leyva, donde los equipos de la 1/A Fuerza regalaron una jornada cargada de emociones, volteretas y delanteros en plan grande.

GANÓ BIEN

Maratuz impone autoridad y supera 3-1 al Deportivo Luna. El duelo abrió con un Deportivo Luna dispuesto a pelear cada balón, pero el poder ofensivo de Deportivo Maratuz terminó imponiéndose. Aunque Alan García adelantó a Luna, Maratuz reaccionó con categoría gracias al doblete de José Valerio y el tanto de Ángel Sánchez, sellando un 3-1 trabajado bajo el arbitraje de José Socorro Gómez.

TRIUNFO PRÁCTICO

El Deportivo Doble RR mostró orden y pegada para llevarse un 2-0 ante los siempre complicados Zorros del Desierto. Los goles de Luis Andablo y Christian Rico bastaron para controlar un partido en el que Zorros nunca encontró profundidad. El silbante Ulises Ochoa Madrigal mantuvo el duelo sin contratiempos.

FESTIVAL DE GOLES

El partido más espectacular de la jornada lo protagonizaron La Alianza FC gana 7-4 al Atlético de Turrubiartes, que ofrecieron un choque de ida y vuelta con once goles en total. La Alianza mostró dinamita al frente con dobletes de Pablo Fernando Leos, Ángel Gabriel Leos y Luis Santos, además del aporte goleador de Joel Infante. Turrubiartes respondió con el ímpetu de Francisco Javier Colunga, quien firmó un hat-trick, y un gol de Lan Mazatzin Rodríguez, pero no fue suficiente para frenar a la ofensiva aliancista. Un partido dirigido por Patricio Sánchez.

SORPRENDE Y VENCE

En otro duelo cargado de emociones, Atlético Paisanos se impuso 4-2 ante Carpintería Benja´s F.C., pese al buen desempeño de Agustín Díaz, autor de los dos tantos de su equipo. Paisanos respondió con contundencia gracias a Christian Alan Cruz y Jesús Arturo Tapia, ambos con doblete, para asegurar un triunfo valioso en sus aspiraciones dentro del torneo. El árbitro Luis Antonio Zuñiga Picazzo llevó el encuentro.

GANA CON AUTORIDAD

En el primer choque, Comercializadora H.A. fue dueño absoluto del partido al derrotar 3-0 al Atlético Palmeiras. La historia tuvo un nombre propio: Alfredo Rodríguez, quien firmó un triplete impecable, mostrando potencia, precisión y el olfato goleador que cualquier equipo quisiera tener. Bajo el arbitraje de Luis Antonio Zuñiga Picazzo, el duelo mantuvo orden.

REPARTEN PUNTOS

El encuentro entre Unión Julias y Atlético Salazares tuvo tintes de partido trabado, de esos en los que cada pelota se pelea como si fuera la última. Roberto Alvarado abrió el marcador para Julias, pero Cristian Zavala respondió con un gol que dejó la pizarra 1-1, un empate que refleja lo parejo que fue el trámite del juego. El silbante fue Miguel Ángel González López.

TRIUNFO SÓLIDO

Para cerrar la jornada, Buenavista F.C. superó 2-0 a Real Gales, impulsado por una actuación inspirada de Santiago Hernández, autor de los dos goles del encuentro. Buenavista se mostró ordenado, vertical y contundente en una tarde en la que Real Gales nunca encontró la forma de reaccionar. El árbitro Marco Aurelio Velázquez Soto dirigió el partido.

SEGUNDA FUERZA

En el primer duelo, Elite Titans firmó un 2-0 de mucho carácter ante Deportivo Reyes Colombia, en un partido en el que los Titans impusieron condiciones desde el arranque. El protagonista fue Luis González, quien marcó los dos tantos de la tarde, apareciendo en los momentos exactos para romper la resistencia rival. Bajo el arbitraje de José A. Turrubiartes.

PEGA PRIMERO

El segundo partido presentó un choque más cerrado en el trámite, pero con un Atlético Maracruz muy efectivo frente al arco. Humberto Ipiña fue la figura al convertir un doblete que sentenció el 2-0 sobre Costanzo F.C., equipo que luchó pero no encontró la fórmula para vulnerar la portería rival. El árbitro fue José Esteban Castillo.

BUEN TRIUNFO

El cierre de la jornada tuvo sabor a carpintería fina. Carpintería Gody F.C. armó una presentación redonda, venciendo 3-0 a Descendencia Bravos F.C. con una actuación colectiva brillante. Los goles fueron obra de Xerxes Rostro, Misael González y Alexis Montante, tres definiciones que reflejaron el dominio del equipo durante todo el encuentro, el arbitraje estuvo a cargo de Antonio Rodríguez.

FIRMAN TREGUA SIN GOLES

En el primer capítulo de la jornada, Spartanos F.C. y Cuates de Puebla protagonizaron un duelo intenso pero sin recompensa en las redes. Ambos equipos buscaron el arco rival, pero la puntería no estuvo de su lado en una tarde donde brilló el orden defensivo. El encuentro fue dirigido por el árbitro Eduardo Alejandro Grimaldo Castillo.

SE IMPONE

EN PARTIDAZO

El duelo más vibrante del día lo protagonizaron Los Muchachos de Don Beto y el Deportivo Cachorros, quienes regalaron un choque de ida y vuelta que terminó con un espectacular 5-4 a favor de los Cachorros. Por los Muchachos de Don Beto marcaron: José Adrián Galeana (2), Diego Alberto Miguel (1), Juan Miguel (1) Pero la respuesta de Cachorros fue aún más contundente, con un ataque explosivo que selló la remontada: Kevin Ruiz (2), Anthony Campos (1), Daniel Zuñiga (1) y Christopher Campos (1). El arbitraje estuvo a cargo de Eduardo Alejandro Grimaldo Castillo.

Inter San José vs Deportivo San Alberto: partido pendiente.