Fichaje de Rubí muestra crecimiento de la Liga Femenil: Gabino Amparán

La partida de la delantera Rubí Soto a Europa, con el Villarreal, es una buena señal del desarrollo futbolístico que ha generado la Liga MX Femenil, así lo considera Gabino Amparán, técnico de las Bravas de FC Juárez.

"Es de aplaudirse [el fichaje de Soto al Villarreal], muestra que la femenil va en crecimiento, lo he notado en estos seis meses en la Liga MX Femenil", señaló el timonel en videoconferencia.

Con su experiencia en otras categorías, Amparán Martínez destacó la rapidez con la que el balompié femenino ha impulsado talentos.

"He notado mucho desarrollo de forma temprana, está la muestra con Rubí, son muestras de que hay apoyo con la Federación, le ha puesto seriedad, quiere que crezca y nos manejamos en el mismo tema de los apoyos", agregó quien fuera auxiliar de los Potros UAEM y Estudiantes Tecos en el Ascenso MX.

Eso sí, consciente de que una flor no hace primavera, el timonel del FC Juárez Femenil señaló que la clave es el trabajo con las más jóvenes y que el siguiente paso de los clubes es la creación de categorías menores para mujeres.

"Que siga el apoyo y la promoción, ésta [salida al extranjero] es poco de lo que esta Liga está preparada para dar, hay que apostar hacia abajo, con las chicas en formación, crear más espacios para formarse".

"He dirigido jugadoras de 25 años , que cuando arrancaron tenían 23 años, pero se les pasó siete seis años formación, lo que no aprendió Juanito no lo aprende Juan, en este caso Juanita y Juana, porque son fases sensibles una sub-15, sub-17. Esas etapas del desarrollo se aprovechan, para pensar en mejores futbolistas, creo que ése es el siguiente paso y ayuda a establecer una mejor competencia a nivel nacional", explicó.

Sobre el retorno a la actividad de la Liga MX Femenil, con el 24 de julio como fecha de inicio para el Apertura 2020 en la rama femenil, Gabino se dijo entusiasta por su segundo torneo y contento porque su plantel está libre de Covid-19.