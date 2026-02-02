Fidalgo deja las puertas abiertas al Tricolor
México.- Este lunes, Álvaro Fidalgo cumple cinco años en México, situación que lo convierte en elegible para la Selección Nacional.
Si así lo desean ambas partes, el Maguito podría ser condiderado a partir de los encuentros ante Portugal y Bélgica en marzo, por ser Fecha FIFA. Si bien, nunca ha hablado abiertamente sobre esa posibilidad, esta vez dejó las puertas muy abiertas.
El volante español dejará a las Águilas para retomar el sueño europeo y jugar con el Real Betis, donde sabe que el reto será mayor y desde México será vigilado como una opción en el Tricolor.
"Soy mexicano. La puerta, abierta está. No sé el tema de los tiempos, nunca se trató de eso... Veremos. No es un día para pensar en eso. Todos saben el cariño que le tengo al país, ayer [sábado] hasta había gente de otros clubes escribiéndome. Nunca me metí en problemas, solamente que se hablara de mí dentro del campo, que el verde hable siempre".
"Me vine al club más grande del país, a ganar títulos, intentar ser recordado, ganarme mi lugar en la historia del América, y creo que lo conseguimos", agregó el Maguito.
