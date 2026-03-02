Fidalgo se estrena como goleador
El naturalizado mexicano firma su primer tanto con el Betis en el Derbi de Sevilla
México.- No había un escenario más simbólico para irrumpir con fuerza que un derbi ante el Sevilla.
En una noche cargada de tensión y expectativas, Álvaro Fidalgo encontró la oportunidad perfecta para firmar su primera gran anotación con el Real Betis, un club que lo ha recibido con los brazos abiertos desde su regreso a España.
El mediocampista, quien dejó una huella profunda en el futbol mexicano, volvió a su país con la determinación de demostrar que su evolución en la Liga MX no fue casualidad.
Fidalgo, que en tiempo récord se ganó el cariño de los aficionados verdiblancos y ha expresado su aprecio por México, transformó ese respaldo en rendimiento dentro del campo.
El exjugador del América respondió a la confianza del cuerpo técnico al aparecer como titular en el derbi sevillano y ampliar la ventaja (2-0), desatando la euforia en un Benito Villamarín que ya coreaba su nombre.
Tras el gol de Antony en los primeros quince minutos, el Betis encontró en Fidalgo a la pieza ideal para fortalecer su dominio. El mediocampista, quien tiene amplias posibilidades de disputar la Copa del Mundo con la Selección Mexicana, firmó una definición precisa al minuto 37 para marcar su primer tanto con el club.Después de anotar, el naturalizado mexicano celebró con la grada y sus compañeros, un instante que quedará grabado en su memoria para el resto de su carrera.
