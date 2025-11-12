FIFA aprueba cambio de elegibilidad de futbolistas belgas para jugar por Congo

ZÚRICH (AP) — La FIFA aprobó que dos futbolistas cambien su elegibilidad nacional, de Bélgica a Congo, antes del repechaje de la eliminatoria para el Mundial 2026 en África, que comienza el jueves.

El delantero del Celtic, Michel-Ange Balikwisha, y el portero del Standard de Lieja, Matthieu Epolo, ahora están disponibles para jugar con Congo contra Camerún en una semifinal de ese repechaje continental.

Ambos jugadores tienen lazos familiares congoleños, si bien nacieron en Bélgica. Fueron parte de la selección belga en categorías juveniles y sub21, aunque no en el equipo nacional absoluto, lo que permitió a la FIFA aprobar los cambios.

La FIFA informó que el cambio de Epolo fue aprobado el miércoles y el de Balikwisha el martes.

El ganador del partido entre Congo y Camerún avanzará a una final de playoffs el domingo contra el triunfador del duelo entre Nigeria y Gabón, que se disputa este jueves. Todo el cuadro de playoffs se está jugando en Rabat, Marruecos.

El ganador del playoff africano avanzará al repechaje intercontinental de seis equipos, previsto para marzo, que enviará a dos equipos al Mundial coorganizado por Estados Unidos, Canadá y México.

Congo se clasificó al Mundial sólo una vez, cuando jugó como Zaire la edición de 1974 en Alemania Occidental.