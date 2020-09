FIFA cambia reglas en relación a jugadores naturalizados

Jugadores naturalizados mexicanos como Rogelio Funes Mori o Rubens Sambueza, podrán ser llamados a la Selección Nacional.

La FIFA anunciará la próxima semana cambios a los estatutos para que un jugador pueda jugar por una selección a pesar de que ya haya actuado por otro equipo nacional.

En México Rubens Sambueza no pudo competir por el equipo mexicano en la era de Miguel Herrera, por haber jugado en una selección menor de Argentina, el mismo caso sucede con Rogelio Funes Mori, quien ha manifestado su deseo por vestirse de verde, pero imposibilitado por la antigua legislatura futbolística.

El diario español "El País" tuvo acceso al documento donde se detalla las modificaciones, las cuáles seguramente traerán muchas posibilidades a bastantes jugadores que militan en la Liga MX y que se apunten a jugar por la Selección Nacional Mexicana.

Los futbolistas podrán cambiar de federación para jugar por su selección, en los siguientes casos:

A) En el momento de jugar su primer partido de competición oficial con su federación actual de cualquier categoría y disciplina futbolística, ya poseía la nacionalidad de la federación a la que desea representar.

B) En el momento de jugar su último partido de competición oficial de cualquier disciplina futbolística con su federación actual no había cumplido aún 21 años.

C) Jugó un máximo de tres partidos internacionales A de cualquier disciplina futbolística con su federación actual, tanto en competición oficial como no oficial.

D) Han transcurrido al menos tres años desde que jugó el último partido internacional A de cualquier disciplina futbolística con su federación actual, tanto en competición oficial como no oficial.

E) Jamás participó en ningún partido internacional A en la fase final de una Copa Mundial de la FIFA o de un torneo de confederaciones (Eurocopa, Copa América...).