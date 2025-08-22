logo pulso
FIFA confirma fecha y sede para sorteo del Mundial

El evento se llevará a cabo el viernes 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington DC.

Por El Universal

Agosto 22, 2025 03:14 p.m.
A
FIFA confirma fecha y sede para sorteo del Mundial

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Este día, la FIFA confirmó la fecha y sede para el próximo sorteo de la Copa del Mundo 2026. El evento será el viernes 5 de diciembre en Washington DC.

Como lo anunció el Presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, y el Presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en la Casa Blanca, el Kennedy Center servirá como el lugar donde se conocen los grupos y partidos para el próximo Mundial.

El Kennedy Center es el centro cultural nacional de Estados Unidos y un monumento viviente al presidente John F.?Kennedy, que atrae a millones de visitantes cada año, a más de dos mil espectáculos, eventos y exposiciones.

"El sorteo marca un hito importante en el torneo y continuará la notable preparación para el mayor evento deportivo de la historia, mientras nos preparamos para numerosos eventos emblemáticos de la FIFA en América del Norte', dijo Infantino.

Además de los tres países anfitriones, 10 naciones ya se han clasificado para la Copa Mundial del próximo año: Argentina, Australia, Brasil, Ecuador,?Irán, Japón, Jordania, Corea?República, Nueva?Zelanda y Uzbekistán.

En total, el grupo de 42 de los 48 equipos que competirán en Canadá, México y Estados Unidos se conocerá al momento del sorteo, y las seis plazas finales se determinarán mediante un torneo de repechaje, en marzo del próximo año.

