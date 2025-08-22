Monsalve campeón en el wakeboard

El esquí acuático y wakeboard vivieron su debut en los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, donde México tuvo en esta primera aparición una cosecha de cuatro medallas, lideradas por el oro de Diego Monsalve en la modalidad wakeboard varonil.

El deportista mexiquense de 19 años encabezó este jueves la final con una puntuación de 85.67 con lo que marcó una distancia importante sobre sus rivales, pues le siguió el colombiano Felipe Mejía (74.33) y el estadounidense Ezra Oneal (64.33).

Previamente, nuestro país sumó una presea de plata por la vía de Fernanda Larios en la rama femenil con una marca de 71.67, en tanto la estadounidense Kitt Smith se quedó con el oro al totalizar 82.22, completando el podio la argentina Lucrecia Amoroso con 50.00.

Un par de bronces más llegaron gracias a la participación de Pablo Font y Jaime Palomino en las modalidades figuras y slalom varonil, demostrando su nivel en estas debutantes pruebas.

Con sus cuatro metales, México finalizó en el quinto lugar del medallero de esta disciplina, que fue parte de los cuatro nuevos deportes que se incluyeron para esta segunda edición de la justa.