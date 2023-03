FIFA critica a la FMF por dejar ir a Yon de Luisa

A-AA+

Al inaugurarse el Football Law Annual Review, la revisión anual de leyes de futbol, que se llevó a cabo en la Cuidad de México, altos dirigentes de la FIFA lamentaron que Yon de Luisa vaya a dejar el puesto de presidente de la Federación Mexicana de Futbol.

Yon de Luisa ha anunciado que no se presentará a una reelección como dirigente de la Femexfut, provocando que se comiencen a manejar diversos nombres como posibles sustitutos.

Al inaugurar el evento, Emilio García, director de la División de Servicios Jurídicos y Cumplimiento de la FIFA, expresó que para el organismo que controla el futbol en todo el mundo, no es grato que Yon de Luisa, ya no esté al frente del futbol mexicano.

"Es una pena para el futbol mexicano que Yon no siga", mencionó.

De inmediato, el español comenzó a enumerar todos los contactos que De Luisa tiene tanto nacional como internacionalmente y que la FMF, dejará ir: "Es miembro del Consejo de la FIFA, es una persona que quiere trabajar, es buena onda, tiene buena relación con el Comité Olímpico Mexicano, con todos y no es fácil tener a alguien así. Es de esas personas del miembro del Consejo de la FIFA, que traen ideas y quieren hacer cosas... Ver que no quieres presentarte a la reelección, es una pena, para todos en FIFA".

De Luisa ya no será presidente de la FMF, pero conserva sus puestos en Concacaf y FIFA, además de ser pieza importante en el Comité Organizador del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México a desarrollarse en el 2026.

Y a manera de advertencia a la FMF, dejó el siguiente mensaje: "La Federación pierde a un gran presidente, pero la FIFA gana a un gran miembro del Consejo de la FIFA y la Concacaf a alguien para su comité ejecutivo. Te vamos a echar de menos en la parte local, pero te guardamos en el consejo de la FIFA".

Los nombres que se han manejado para tomar el puesto de presidente de la Femexfut, van desde Juan Carlos "La Bomba" Rodríguez, empresario que manejó durante muchos años el futbol en Televisa; José Riestra, presidente del Atlas; Iñigo Riestra, secretario general de la FMF; Ricardo Pérez Teuffer, quien también trabaja en Televisa; Héctor González Iñárritu, dirigente del América, entre otros.