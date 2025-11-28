FIFA elige sedes para el Mundial Femenino 2035 en Reino Unido

MANCHESTER, Inglaterra (AP) — El nuevo estadio que construirá el Manchester United fue incluido como uno de los escenarios para la Copa Mundial Femenina de 2035.

Un renovado Wrexham Racecourse Ground y el Powerhouse Stadium de Birmingham, que aún no se ha construido, también han sido incluidos en la candidatura oficial del Reino Unido, anunciada el viernes.

En total, 16 ciudades anfitrionas han sido incluidas en la candidatura conjunta de las federaciones de fútbol de Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte.

Se espera que el Reino Unido sea anfitrión del torneo, después de que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, indicó en abril que solo había una "candidatura válida". Estados Unidos fue el único que expresó interés en ser anfitrión en 2031, acompañado por las federaciones de México, Costa Rica y Jamaica.

La inclusión del United en la candidatura, después de haber sido excluido de los planes del Reino Unido e Irlanda para el Campeonato Europeo masculino de 2028, es evidencia de la confianza del club de la Liga Premier de que completará lo que describe como el "mejor estadio de fútbol del mundo" a tiempo para el torneo.

Con un costo de alrededor de 2.000 millones de libras (2.600 millones de dólares), el United dijo a principios de este año que podría estar listo para la temporada 2030-31.

La candidatura del Reino Unido informó que la intención era que el nuevo estadio fuera considerado por la FIFA "una vez que los planes estén confirmados".

Wrexham planifica renovar su estadio y aumentar la capacidad a 18.000 asistentes. La candidatura del Reino Unido dijo que el club, que ha ganado atractivo mundial desde que fue comprado por Ryan Reynolds y Rob McElhenney, planea aumentar aún más la capacidad antes de 2035, lo que cumpliría con los requisitos de la FIFA.

Birmingham reveló la semana pasada sus planes para construir un nuevo estadio con capacidad para 62.000 asientos, que cree podría estar construido para 2030.

Chelsea también ha sido incluido a pesar de que la candidatura del Reino Unido dice que su estadio Stamford Bridge no cumple con las especificaciones técnicas de la FIFA. Si lo incluyen en los planes finales el estadio tendrá que ser renovado o construir un nuevo.

Arsenal, Tottenham, Manchester City y Everton están entre los 22 estadios en la lista. Belfast, Cardiff, Edimburgo y Glasgow serán ciudades anfitrionas fuera de Inglaterra.

Inglaterra fue anfitrión de la Copa Mundial masculina en 1966, la única vez que su selección nacional ha ganado el torneo.

La Copa Mundial Femenina seguiría a la organización conjunta del Reino Unido e Irlanda de la Eurocopa masculina de 2028.

"Ser anfitriones de la Copa Mundial Femenina de la FIFA sería un gran privilegio para nuestras cuatro naciones de origen", dijeron las federaciones de Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte en un comunicado conjunto. "Si tenemos éxito, el torneo de 2035 será el evento de un solo deporte más grande celebrado en el Reino Unido con 4,5 millones de entradas disponibles para los aficionados".

Inglaterra fue anfitrión de la Eurocopa femenina en 2022 y ganó el torneo. Las Lionesses retuvieron el trofeo este año.

"El éxito de las Leonas ha inspirado a niñas en todo nuestro país, y aprovecharemos ese impulso dando la bienvenida a millones de aficionados al fútbol de todo el mundo a un torneo que beneficiará a las comunidades y negocios en las ciudades anfitrionas de todo el Reino Unido", dijo el Primer Ministro británico Keir Starmer.