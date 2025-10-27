FIFA nombra a Ivanka Trump en junta asesora de proyecto educativo millonario

ZÚRICH (AP) — La FIFA añadió otro vínculo personal con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al nombrar el lunes a su hija Ivanka en la junta de un proyecto educativo de 100 millones de dólares financiado en parte por la venta de entradas para la Copa del Mundo 2026.

Ivanka Trump, la legendaria tenista Serena Williams, los cantantes Shakira y The Weeknd, el actor Hugh Jackman y el astro del fútbol Kaká están en la junta asesora del fondo benéfico creado por la FIFA y la organización sin fines de lucro Global Citizen contra la pobreza.

"La junta proporcionará orientación estratégica para maximizar el alcance e impacto del fondo", afirmó la FIFA en un comunicado. El proyecto se divide entre subvenciones otorgadas a la educación de base en más de 200 países y el programa de escuelas a nivel mundial del organismo de fútbol.

La FIFA indicó que ya se han recaudado 30 millones hacia el objetivo de 100 millones del fondo y se obtendrá un dólar por cada entrada vendida para el Mundial. Se espera que más de siete millones de espectadores asistan a los 104 partidos en 16 ciudades anfitrionas en Estados Unidos, Canadá y México del 11 de junio al 19 de julio.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha acompañado al presidente Trump en viajes al extranjero este año, lo que le hizo llegar tarde desde el Oriente Medio al Congreso del ente en Paraguay en mayo, y ha sido un visitante regular de la Casa Blanca.

Una réplica del trofeo de oro del Mundial se encuentra en la Oficina Oval y el presidente Trump está programado para presentar el original al capitán ganador después de la final del 19 de julio en el MetLife Stadium en East Rutherford, Nueva Jersey.

El presidente Trump también debería asistir al sorteo de la Copa del Mundo el 5 de diciembre en el Kennedy Center en Washington.

Ivanka Trump tiene vínculos previos con la FIFA. Con su hijo Theodore, participó en el escenario en la ceremonia de sorteo de la FIFA el pasado diciembre en Miami para el Mundial de Clubes en Estados Unidos este verano pasado.

Las subvenciones de hasta 250.000 dólares del Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA pueden ser solicitadas por "organizaciones que proporcionen acceso a la educación y el deporte para niños en comunidades desatendidas en todo el mundo", indicó el organismo de fútbol.