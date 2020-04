FIFA pone nuevas reglas a clubes para época del coronavirus

Tras la interrupción sin precedentes causada por Covid-19 en todos los niveles del futbol, la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) ha trabajado en una serie de recomendaciones y directrices para abordar algunos de los problemas prácticos clave que surgen de la pandemia, especialmente con respecto a los contratos de jugadores y el sistema de transferencia en general.

CONTRATOS. Los contratos de jugadores vencidos generalmente finalizan cuando termina la temporada, con una fecha de finalización que coincide con el final de la temporada.

Con la suspensión actual del juego en la mayoría de los países, ahora es obvio que la temporada actual no terminará cuando la gente pensó que lo haría. Por lo tanto, se propone extender los contratos hasta el momento en que la temporada realmente termine.

Esto debe estar en línea con la intención original de las partes cuando se firmó el contrato y también debe preservar la integridad y la estabilidad deportiva.

Un principio similar se aplica a los contratos que comenzarán cuando comience la nueva temporada, lo que significa que la entrada en vigor de dichos contratos se retrasa hasta que la próxima temporada realmente comience.

SUELDOS. La pandemia de coronavirus claramente ha tenido un gran impacto en los ingresos de los clubes, sobre todo porque los partidos no se pueden jugar.

El futbol, como otros sectores de la economía, tiene que encontrar soluciones justas y equitativas adaptadas a estas circunstancias, con la esperanza de proteger los empleos y lograr un equilibrio justo y razonable de intereses entre jugadores y clubes.

En consecuencia, la FIFA alienta firmemente a los clubes y jugadores a trabajar juntos para encontrar acuerdos y soluciones durante el período en que se suspende el futbol.

Si bien depende principalmente de las partes relevantes a nivel nacional encontrar soluciones que se adapten a las circunstancias de su propio país, la FIFA recomienda analizar todos los aspectos de cada situación de manera imparcial, incluidas las medidas gubernamentales que existen para apoyar a los clubes y jugadores, si el pago debe diferirse o reducirse y qué cobertura de seguro puede existir.

Si las partes no pueden ponerse de acuerdo y, como consecuencia, los casos llegan a la FIFA, los factores a examinar incluirán lo siguiente:

Si hubo un intento genuino por parte del club de llegar a un acuerdo con los jugadores. Cuál es la situación económica del club; La proporcionalidad de cualquier ajuste a los contratos de jugadores. La posición de ingreso neto de los jugadores después de cualquier ajuste de contrato. Si a los jugadores han sido tratados por igual o no.

De esta manera, la FIFA espera poder encontrar soluciones que sean justas y equilibradas para ambas partes.

TRANSFERENCIA. Con respecto a las ventanas de transferencia, de nuevo, es necesario ajustar la posición reguladora normal a las nuevas circunstancias de hecho.

En consecuencia, la FIFA será flexible y permitirá que las ventanas de transferencia relevantes se muevan para que caigan entre el final de la temporada anterior y el comienzo de la nueva.

Al mismo tiempo, la FIFA intentará garantizar, cuando sea posible, un nivel general de coordinación y también tendrá en cuenta la necesidad de proteger la regularidad, la integridad y el buen funcionamiento de las competiciones, para que los resultados deportivos de cualquier competición no sean injustos.

Se suspenden las convocatorias internacionales. La FIFA ha aclarado en nuevas regulaciones que ha dado a conocer después de una reunión de emergencia por la pandemia del coronavirus, que ningún club tiene la obligación de ceder a jugadores para juegos internacionales en marzo y abril, por si a alguna Asociación se le pudiera ocurrir.

"La decisión central fue que: Los clubes no están obligados a liberar a sus jugadores registrados a la asociación. Si un club acepta liberar a un jugador registrado a un equipo de asociación, el jugador puede rechazar la llamada. Cualquier decisión de este tipo no estará sujeta a medidas disciplinarias".

Finalmente se señala: "si un jugador no puede reanudar el deber con su club por el fecha límite debido a COVID-19, la asociación y / o el jugador no deberán estar sujeto a restricciones futuras o medidas disciplinarias".