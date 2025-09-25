FIFA prueba tarjeta verde en Mundial Sub-20 de Chile
El VAR y la tarjeta verde se convierten en aliados en el fútbol juvenil durante el Mundial Sub-20 Chile 2025
CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 25 (EL UNIVERSAL).- El Mundial Sub-20 de la FIFA en Chile 2025 está muy cerca de comenzar, un torneo que será una gran prueba para una generación llena de talento de jugadores mexicanos.
La edición, que verá el arranque de las actividades este sábado, contará con una nueva herramienta para los equipos participantes, al confirmarse la utilización de la tarjeta verde.
Luego de una prueba en el Mundial Femenil de la categoría, el máximo organismo del futbol mundial repetirá la dosis al permitir el uso de este sistema para decisiones arbitrales polémicas.
De acuerdo con la organización, las selecciones recibirán, previo al comienzo de los partidos, un par de tarjetas verdes, mismas que podrán utilizar durante el transcurso de los juegos ante alguna jugada que consideren marcada erróneamente.
Luego de ser avisado por los árbitros auxiliares, la acción será revisada por el VAR y, en caso de ser correcta la solicitud, se le regresará la tarjeta al equipo. En caso de mantenerse la marcación, se le retirará.
Las situaciones que permitirá el reglamento para que puedan ser solicitadas por medio de esta nueva modalidad, a través del protocolo del VAR, son goles dudosos que podrían ser anulados por fuera de juego, faltas previas o si el balón rebasó completamente la línea de meta, así como faltas dentro del área que tengan elementos para ser consideradas como penales.
