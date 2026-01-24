logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CULMINA CON ÉXITO LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA COMPLETA DE SLP TOWERS

Fotogalería

CULMINA CON ÉXITO LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA COMPLETA DE SLP TOWERS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

FIFA repartirá millones en la W Champions Cup

El dinero del premio es una declaración clara de la creencia en el futbol femenil

Por AP

Enero 24, 2026 03:00 a.m.
A
FIFA repartirá millones en la W Champions Cup

ZÚRICH.- FIFA pagará 2.3 millones de dólares en premios al club que gane la primera Copa de Campeones Femenina en el estadio del Arsenal la próxima semana.

El fondo total detallado el viernes por FIFA repartirá 3.9 millones de dólares entre los seis campeones continentales. Las etapas finales en Londres son un calentamiento para una planeada Copa Mundial de Clubes Femenina completa en 2028.

El campeón europeo Arsenal jugará contra ASFAR de Marruecos después de que Gotham de Estados Unidos se enfrente a Corinthians de Brasil en semifinales consecutivas el miércoles en el estadio del Brentford, club de la Liga Premier.

La final en el estadio del Arsenal el 1 de febrero seguirá a un partido por el tercer lugar en el mismo lugar.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El campeón recibirá 2.3 millones de dólares y el finalista derrotado un millón, con 200,000 dólares pagados a cada uno de los semifinalistas perdedores.

Dos campeones continentales ya eliminados en rondas anteriores —Auckland United, de Oceanía, y Wuhan Chegu Jiangda, representando a Asia— recibirán cada uno 100,000 dólares.

El dinero del premio es "una declaración clara de la creencia en el futbol de clubes femeninos y en las jugadoras, equipos y competiciones que impulsan su continuo ascenso", afirmó el secretario general de FIFA, Mattias Grafström, en un comunicado.

El Arsenal recibió más de 1.5 millones de euros (1,8 millones de dólares) en premios por ganar la Liga de Campeones Femenina de la UEFA la temporada pasada.

FIFA pagó 1,000 millones de dólares entre 32 equipos en la Copa Mundial de Clubes masculina de 2025. Ese torneo en Estados Unidos fue respaldado por dinero saudí para asegurar que los influyentes clubes europeos obtuvieran el dinero del premio que buscaban para acordar participar.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

¿Cuándo presenta Cadillac el monoplaza de Checo?
¿Cuándo presenta Cadillac el monoplaza de Checo?

¿Cuándo presenta Cadillac el monoplaza de Checo?

SLP

Redacción

El auto de Cadillac será revelado el 8 de febrero durante el Super Bowl LX.

Ferrari más unido que nunca mientras Hamilton conduce nuevo auto de F1 tras un 2025 difícil
Ferrari más unido que nunca mientras Hamilton conduce nuevo auto de F1 tras un 2025 difícil

Ferrari 'más unido que nunca' mientras Hamilton conduce nuevo auto de F1 tras un 2025 difícil

SLP

AP

Ferrari se prepara para dejar atrás un 2025 difícil con el SF-26

Carlos Alcaraz vence en partido de tercera ronda en Abierto de Australia
Carlos Alcaraz vence en partido de tercera ronda en Abierto de Australia

Carlos Alcaraz vence en partido de tercera ronda en Abierto de Australia

SLP

AP

Corentin Moutet desafía a Carlos Alcaraz con su habilidad en los drop shots.

"El Ruso" Ascanio y Fátima Herrera, en función de la dinastía Chávez
"El Ruso" Ascanio y Fátima Herrera, en función de la dinastía Chávez

"El Ruso" Ascanio y Fátima Herrera, en función de la dinastía Chávez

SLP

Romario Ventura

Todo listo para la jornada boxística de este sábado en la Arena Potosí