FIFA repartirá millones en la W Champions Cup

ZÚRICH.- FIFA pagará 2.3 millones de dólares en premios al club que gane la primera Copa de Campeones Femenina en el estadio del Arsenal la próxima semana.

El fondo total detallado el viernes por FIFA repartirá 3.9 millones de dólares entre los seis campeones continentales. Las etapas finales en Londres son un calentamiento para una planeada Copa Mundial de Clubes Femenina completa en 2028.

El campeón europeo Arsenal jugará contra ASFAR de Marruecos después de que Gotham de Estados Unidos se enfrente a Corinthians de Brasil en semifinales consecutivas el miércoles en el estadio del Brentford, club de la Liga Premier.

La final en el estadio del Arsenal el 1 de febrero seguirá a un partido por el tercer lugar en el mismo lugar.

El campeón recibirá 2.3 millones de dólares y el finalista derrotado un millón, con 200,000 dólares pagados a cada uno de los semifinalistas perdedores.

Dos campeones continentales ya eliminados en rondas anteriores —Auckland United, de Oceanía, y Wuhan Chegu Jiangda, representando a Asia— recibirán cada uno 100,000 dólares.

El dinero del premio es "una declaración clara de la creencia en el futbol de clubes femeninos y en las jugadoras, equipos y competiciones que impulsan su continuo ascenso", afirmó el secretario general de FIFA, Mattias Grafström, en un comunicado.

El Arsenal recibió más de 1.5 millones de euros (1,8 millones de dólares) en premios por ganar la Liga de Campeones Femenina de la UEFA la temporada pasada.

FIFA pagó 1,000 millones de dólares entre 32 equipos en la Copa Mundial de Clubes masculina de 2025. Ese torneo en Estados Unidos fue respaldado por dinero saudí para asegurar que los influyentes clubes europeos obtuvieran el dinero del premio que buscaban para acordar participar.