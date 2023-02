FIFA revela a los porteros nominados a los premios The Best

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 8 (EL UNIVERSAL).- La FIFA ya ha revelado los nombres de los finalistas para los premios The Best en las categorías femenil y varonil de porteros.

Los votos son realizados por un jurado internacional en el que están entrenadores y capitanes de selecciones, periodistas especializados y algunos aficionados que están registrados en el sitio de la FIFA.

Porteras nominadas a The Best

Ann-Katrin Berger (Alemania) del Chelsea

Mary Earps (Inglaterra) del Manchester United

Christiane Endler (Chile) del Olympique Lyonnais

Porteros nominados a The Best

Yassine Bounou (Marruecos) del Sevilla

Thibaut Courtois (Bélgica) del Real Madrid

Emiliano "Dibu" Martínez (Argentina) del Aston Villa FC)



Será el 9 de febrero cuando se anuncien a los finalistas para entrenadores, mientras que para el 10 serán conocerán a los mejores jugadores y los nominados al Premio Puskás.

Por otro lado, será el 27 de febrero cuando se conozcan a los ganadores de los premios de The Best en una ceremonia que se realizará en París, Francia.