Filtran el Tercer Uniforme de la Selección Mexicana para el Mundial 2026

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 27 (EL UNIVERSAL).- La Copa del Mundo de 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá, está cada vez más cerca de comenzar, generando gran emoción entre los aficionados de todo el planeta por el silbatazo inicial en la cancha del Estadio Azteca.

Con la cuenta regresiva avanzando, cada vez se revelan más detalles del torneo de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) para los equipos que ya han logrado su clasificación. Uno de los aspectos que más expectativa genera es el de los uniformes que se utilizarán.

Una muestra de ello ocurre con la Selección Mexicana, escuadra que se volvió tendencia en redes sociales luego de filtrarse lo que sería la tercera equipación del Tricolor para el Mundial.

Mediante el sitio ´Footy Headlines´, se compartieron detalles de lo que podría ser la nueva piel de México: un diseño completamente negro con grecas de estilo azteca que configuran las letras "M" y "X" a lo largo de toda la prenda, en homenaje a las raíces culturales del país.

La pieza, realizada por la marca alemana Adidas, tendría entre sus detalles las tradicionales líneas con los colores de la bandera mexicana, algo que llamó la atención de los aficionados.

De acuerdo con la publicación, se espera que el lanzamiento de la camiseta sea en los primeros meses de 2026, buscando mostrar también un toque de elegancia en el uniforme.