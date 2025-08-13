Filtran la fecha de presentación del regreso de Checo Pérez a la F1

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Sabemos que cada vez la Fórmula 1 se pone más interesante. Parece que estamos viviendo una telenovela, gracias a los chismes, dramas y peleas dentro y fuera de la pista. Todo esto se intensifica todavía más con la llegada de Cadillac, lo que significa que ya no habrá sólo 10 equipos, sino 11, y 22 pilotos compitiendo en la misma carrera a partir de 2026, o sea, en la próxima temporada.

Aunque aún no está 100?% confirmado, lo más probable es que el primer piloto de Cadillac F1 sea Valtteri Bottas, quien ya ha dado algunas señales en redes sociales, subiéndose a un Cadillac y presumiéndolo con orgullo desde hace meses. Pero también ha sonado fuerte el nombre de Sergio "Checo" Pérez, ya que desde hace tiempo circulan rumores de que él también será parte de la nueva escudería. Incluso se han filtrado especulaciones sobre cómo y cuándo sería presentada su incorporación.

Para nosotros, los mexicanos, la salida del tapatío "Checo" Pérez de la F1 fue un golpe duro, porque ha sido una figura importante en la historia del automovilismo nacional. Sin embargo, según reportes de PlanetF1, medio especializado en Fórmula 1, su fichaje con Cadillac podría anunciarse durante el Gran Premio de Italia.

Si bien todavía no hay nada oficial —porque evidentemente hay mucho marketing detrás de todo este movimiento, sobre todo por el auge que ha tenido "Checo" en los últimos años—, si no se confirma ahí, todavía habría una segunda oportunidad: entre octubre y noviembre, justo durante el Gran Premio de México, lo cual tendría mucho más sentido por lo representa.

La verdadera pregunta es si esta decisión sería buena para "Checo". Aunque su regreso a la Fórmula 1 sería una gran noticia, la realidad es que arrancar con un equipo nuevo desde cero no es cualquier cosa. Es probable que no lo veríamos subirse al podio tan seguido como con Red Bull. Aun así, su papel sería fundamental para que Cadillac F1 crezca más rápido y con mejores resultados. Y es que, seamos honestos, tener a un piloto tan experimentado como "Checo" Pérez, que ha demostrado su talento incluso en equipos que no siempre están peleando en la punta, sería un golazo para la escudería.