México enfrentará a Ecuador en octubre

Por EFE

Agosto 13, 2025 03:00 a.m.
Guadalajara.- La selección de México se enfrentará a la de Ecuador el próximo 14 de octubre en un partido amistoso en el estadio de Guadalajara, sede de la Copa Mundo de 2026, anunció este martes la Federación Mexicana de Fútbol.

“Va a ser nuestro último partido de preparación aquí previo al Mundial, a petición de Javier Aguirre. Será contra Ecuador, que va segundo en las eliminatorias de la Conmebol y está clasificado al Mundial; será una dura prueba”, dijo Diulio Davino, director deportivo de la selección.

El encuentro contra los ecuatorianos será uno de los 14 de preparación que México disputará de cara a su participación en la justa mundialista que se iniciará el 11 de junio, adelantó Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la Federación.

“Jugaremos contra rivales complicados, Japón y Corea en septiembre; Colombia y Ecuador, en octubre y otros”, detalló.

Añadió que un posible duelo con Argentina en Estados Unidos no está confirmado, como se dio a conocer en el país suramericano.

Sisniega afirmó que jugar en Guadalajara le dará al equipo nacional la posibilidad de adaptarse a uno de los estadios donde se disputará uno de sus partidos de la fase de grupos del Mundial.

“Aquí va a ser un partido clave en la Copa del Mundo; el segundo del grupo en el que podríamos definir gran parte de la clasificación a la siguiente ronda; por lo tanto es de suma importancia conocer el estadio. Estaremos también estrenando la nueva cancha y es importante que los jugadores la conozcan”, refirió.

Amaury Vergara, presidente de las Chivas de Guadalajara y dueño del Estadio Guadalajara, aseguró que el recinto está listo para recibir un partido oficial de la selección.

