Florentino a Jovic: Esta es la camiseta con la que dormías cuando eras pequeño

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, desveló en la presentación de Luka Jovic que el delantero serbio dormía con la camiseta blanca "cuando era pequeño" y destacó el éxito de su contratación, al adelantarse a clubes que pretendían a "uno de los grandes goleadores de Europa".



En el palco de honor del estadio Santiago Bernabéu y tras un vídeo largo con los goles de Jovic en su carrera, el máximo mandatario del Real Madrid actuó como maestro de ceremonias para dar una calurosa bienvenida a su nuevo jugador, con el que minutos antes había firmado un contrato para las seis próximas temporadas.



"El madridismo tiene felicidad de dar la bienvenida a un delantero que pretendían los grandes clubes de Europa y pasa a formar parte de la familia del Real Madrid. Jugar en el Bernabéu era uno de sus grandes sueños", aseguró.



"Querido Jovic, ya eres jugador del Real Madrid, el club de las 13 Copas de Europa en fútbol. Enhorabuena y gracias por haber elegido este escudo para seguir creciendo como uno de los mejores jugadores del mundo. Muchos querían contar contigo por tu talento y capacidad de trabajo pero querías formar parte de este mito", añadió.



Florentino Pérez destacó que Jovic llega con solo 21 años al Real Madrid pero "tras ganar títulos en tres países" y procedente de "una Liga tan exigente como la Bundesliga", y un club que calificó de "amigo" como el Eintracht.



"Has hecho una magnífica temporada marcando 27 goles que te han convertido en uno de los grandes goleadores de Europa, pero nuestra afición te va a pedir mucho más. Tienes ante ti el gran desafío de tu carrera, vas a estar arropado por los mejores jugadores del mundo y un gran entrenador", apuntó.



"Tu familia y la gente que te rodea está muy orgulloso de ti y nosotros también porque esta es la camiseta con la que dormías cuando eras pequeño. Los seguidores te lo van a dar todo, esperan el máximo nivel de exigencia, lucha y goles que te han permitido llegar hasta aquí. Te deseamos muchos éxitos", agregó.



El presidente inició su discurso lanzando un mensaje de ilusión al madridismo, en el inicio de un nuevo proyecto tras una mala temporada. "Es el comienzo de un nuevo proyecto en el que debemos trabajar intensamente para cumplir los sueños de millones de aficionados que viven con emoción la pasión por nuestro club".



"Cuando los resultados no son los esperados y este año no ha sido el deseado, hay que reaccionar con determinación para volver a nuestro objetivo que es ganar. Este club no se rinde nunca", dijo.



Y marcó el objetivo de volver a conseguir grandes gestas como las Ligas de Campeones que recordó. "Ganar 4 Champions en 5 temporadas, tres de ellas consecutivas es una gesta descomunal que solo el paso del tiempo seremos capaces de valorar plenamente. Ha sido posible gracias a la unidad de los madridistas, la solidez institucional y una plantilla de altísima calidad que son leyenda. Ahora tenemos la misión de volver a la senda de la victoria".