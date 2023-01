Florian Thauvin llegó con abogado al entrenamiento de los Tigres

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 24 (EL UNIVERSAL).- Este martes los Tigres de la UANL hicieron oficial que Florian Thauvin no formará más parte del equipo. La noticia se dio justo después de la Jornada 3, en la que los universitarios empataron 1-1 ante los Xolos en Tijuana.

Incluso en lo que lleva el Clausura 2023 no había jugado, pues era casi un hecho que el galo no iba a continuar en el cuadro que ahora dirige Diego Cocca.

Pese a todo esto, Thauvin acudió a las instalaciones del conjunto felino, lo hizo con un abogado, pues en la entrada le negaron el acceso al atacante francés, de acuerdo a Fox Sports y RG La Deportiva.

Los números de 'Flo' en Tigres no fueron los que la directiva esperaba, pues desde su llegada en mayo del 2021 hasta finales del año pasado, el campeón del mundo en Rusia 2018 sólo marcó ocho goles y su paso por la Liga MX estuvo lleno de lesiones que lo alejaban de la cancha.

Ahora falta ver qué pasará con el francés, si aún tiene posibilidades de mantenerse en el futbol mexicano o decide regresar al viejo continente.