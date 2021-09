Florian Thauvin se dice listo para ser titular con los Tigres

El futbolista Florian Thauvin habló ante los medios de comunicación -con la ayuda de un traductor para entender las preguntas, pero hablando un fluido español para responder-, el francés dijo que está listo para ser titular con el equipo de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

"Estoy para ser titular. Cuando llegué no estaba bien, no estaba bien físicamente, no estaba en ritmo, pero he trabajado mucho tiempo ya con los preparadores y estoy listo para iniciar", comentó.

Thauvin ha jugado cuatro partidos en el torneo, sólo uno como titular, en el que fue expulsado a los pocos minutos de iniciado el juego.

"Todo era cuestión de adaptación, pero algo es claro, no estoy aquí para estar en la banca, estamos de acuerdo con Miguel [Herrera, entrenador de los felinos], de que necesito tiempo para acostumbrarme, pero poco a poco me está dando más minutos en la cancha, y ahora estoy listo para empezar...".

El siguiente juego de los regios es el próximo sábado ante León, un juego en el que posiblemente, André-Pierre Gignac regrese a la cancha, después de una larga rehabilitación por lesión: "Me gusta que André haya regresado. Nos conocemos muy bien en la cancha. Me ilusiona mucho poder jugar contra él, y ver qué podemos hacer juntos".

El extremo, asegura que se ha adaptado muy bien a la vida en México. "Cada día me siento mucho más adaptado. Poco a poco en una vida diferente te tienes que acostumbrar, tanto el cuerpo como la cabeza. Espero seguir así, mejorando, haciendo goles y dando asistencias".

Se dijo sorprendido por el nivel del futbol mexicano, aunque comparándolo con el francés: "Puede que sea menos táctico. Aquí hay más espacios que en la Liga de Francia, hay más uno contra uno, el jugador corre mucho más que en Francia. Me siento bien".

La prensa regia ya vive de cerca el Clásico de la ciudad, y Thauvin se dice listo, pero "lo más importante es ganar el juego que viene (ante León). Pero es verdad, tengo prisa de ver cómo es el Clásico aquí. Espero que haya mucha gente haya en el estadio. Juego al futbol por ese tipo de partidos. Espero pasarla muy bien.... Y hacer la gente feliz".