FMF, lista para otra amonestación de FIFA por grito homofóbico

DOHA, Qatar, diciembre 1 (EL UNIVERSAL).-La FIFA ha vuelto a amonestar a la Selección Mexicana. "La Comisión Disciplinaria de la FIFA abrió un procedimiento contra la Federación Mexicana de Futbol por los cánticos de los hinchas mexicanos durante el partido Arabia Saudita vs. México de la Copa Mundial de la FIFA disputado el 30 de noviembre".

"El procedimiento se abrió sobre la base del artículo 13 del Código Disciplinario de la FIFA". Todo esto se debe al grito homofóbico que se dio en el juego entre la Selección Mexicana y Arabia Saudita, el famoso grito de "Eeeh put...", que se dio dos veces cerca del final del juego. "Recibimos la confirmación de lo que va a hacer la FIFA. Esperaremos tiempos conducentes y esperaremos la resolución", dijo Yon de Luisa, presidente de la FMF.

Mencionó que por varios años: "Hemos trabajado con la FIFA y la Concacaf para prevenir esto y se logró controlar muy bien.... Durante los primeros dos partidos no hubo nada y reconocemos que los árbitros que dirigen los juegos donde participa la donde la Selección saben controlar estos momentos... Si se hubiera existido una tarjeta amarilla sobre el portero (de Arabia Saudita) cada vez que hacía tiempo, el grito no hubiera existido".