logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

En 2025, se redujeron los homicidios en la Entidad

Fotogalería

En 2025, se redujeron los homicidios en la Entidad

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Forest avanza pese a la derrota

Aficionados del Fenerbahce lanzaron fuegos artificiales en el área penal

Por AP

Febrero 27, 2026 03:00 a.m.
A
Forest avanza pese a la derrota

Los jugadores de Nottingham Forest se vieron obligados a esquivar fuegos artificiales lanzados al campo por aficionados de Fenerbahce al inicio de la vuelta en el City Ground.

Momentos después del inicio del partido, hubo una demora de tres minutos cuando sectores del fondo visitante, con unos 1,500 aficionados, lanzaron varios fuegos artificiales al área penal de Forest.

Forest ganó la ida 3-0, con Vítor Pereira causando impacto en su primer partido al mando del club inglés, que atraviesa dificultades en el 17º puesto de la Liga Premier. Forest regresó a Europa esta temporada después de tres décadas y no ha recibido goles en sus últimos tres partidos como local en la competición europea de segunda categoría.

El anfitrión Genk llega con ventaja 3-1 a su partido en casa contra Dinamo Zagreb. Bologna recibe al equipo noruego Brann, que perdió la ida 1-0.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Fenerbahçe gana en Inglaterra pero queda fuera de Liga Europa
Fenerbahçe gana en Inglaterra pero queda fuera de Liga Europa

Fenerbahçe gana en Inglaterra pero queda fuera de Liga Europa

SLP

AP

Stuttgart superó a Celtic y avanzó a octavos de final, mientras Giroud anotó para Lille en prórroga.

Ocho miembros de Cuba no reciben visas para Clásico Mundial
Ocho miembros de Cuba no reciben visas para Clásico Mundial

Ocho miembros de Cuba no reciben visas para Clásico Mundial

SLP

AP

Estados Unidos negó visas a funcionarios cubanos, pero no a jugadores, según fuentes oficiales.

México se consolida como protagonista en UFC
México se consolida como protagonista en UFC

México se consolida como protagonista en UFC

SLP

El Universal

La UFC ha convertido a México en un mercado clave con campeones y gran afición.

El boom de la Liga MX Femenil que sorprende a dueños
El boom de la Liga MX Femenil que sorprende a dueños

El boom de la Liga MX Femenil que sorprende a dueños

SLP

El Universal

La narrativa del futbol femenil debe ser propia y diferente al varonil para evitar vicios y violencia, según Sainz.