Forest avanza pese a la derrota

Los jugadores de Nottingham Forest se vieron obligados a esquivar fuegos artificiales lanzados al campo por aficionados de Fenerbahce al inicio de la vuelta en el City Ground.

Momentos después del inicio del partido, hubo una demora de tres minutos cuando sectores del fondo visitante, con unos 1,500 aficionados, lanzaron varios fuegos artificiales al área penal de Forest.

Forest ganó la ida 3-0, con Vítor Pereira causando impacto en su primer partido al mando del club inglés, que atraviesa dificultades en el 17º puesto de la Liga Premier. Forest regresó a Europa esta temporada después de tres décadas y no ha recibido goles en sus últimos tres partidos como local en la competición europea de segunda categoría.

El anfitrión Genk llega con ventaja 3-1 a su partido en casa contra Dinamo Zagreb. Bologna recibe al equipo noruego Brann, que perdió la ida 1-0.

