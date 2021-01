Fortalezas y debilidades de Pumas para el Guardianes 2021

Las expectativas y exigencias para los Pumas en el Guardianes 2021 son altas. Después de llegar a la final en el certamen anterior no se puede esperar un resultado menor.

Sin embargo, el cuadro de Andrés Lillini parece desmantelarse, sin respuesta para reforzar las zonas que lucen debilitadas para el torneo en el que debutarán mañana ante los Xolos de Tijuana.

Así como el Club Universidad inició el Guardianes 2020 con infinidad de incógnitas, parece que lo hará de la misma forma en este torneo. Cierto, así como tiene debilidades, que pueden ser mayores, también tiene fortalezas que pueden hacer soñar a su afición.

Fortalezas

-Cuentan con Alfredo Talavera, el mejor portero de la Liga MX en la actualidad.

-Juan Ignacio Dinenno, el hombre importante en el ataque universitario, no salió del equipo y buscará mayor consolidación.

-Los canteranos que debutaron han mostrado personalidad y llegarán con experiencia de un torneo en el que se llegó a la final.

-Andrés Lillini vivirá su segunda aventura; ya no será nueva la presión para el argentino.

Debilidades

-Se fue un hombre importante por línea y deberán echar mano de la cantera.

-No llegaron refuerzos para fortalecer a la plantilla.

-Ya no contarán con la mancuerna González-Dinenno.