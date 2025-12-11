Fox Sports pierde a otra de sus estrellas previo al final de 2025

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 11 (EL UNIVERSAL).- Los cambios en los medios de comunicación continúan en el cierre de 2025, uno de los años con mayor intercambio de talento, en el que varias figuras han emprendido una nueva etapa.

Luego de un año complicado, marcado por la polémica, Fox Sports perdió a un nuevo elemento que durante años se ganó el cariño de los televidentes con su estilo al hablar de futbol.

Se trata de Rubén Rodríguez, uno de los comunicadores más importantes, quien se volvió habitual en la señal al dar cobertura a los compromisos de la Selección Mexicana en juegos amistosos y Copas del Mundo.

A través de sus redes sociales, el conductor anunció su salida del canal después de 15 años en la empresa y agradeció en un emotivo mensaje cada etapa vivida.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"15 años después... Gracias Fox Sports por cambiar el rumbo de mi vida. Hoy te doy gracias por cada momento, viaje, aventura. Me quedo con amigos, familia y personas que día a día me ayudaron a ser mejor profesional y persona", escribió.

El texto de Rodríguez generó de inmediato una lluvia de comentarios por parte de sus seguidores y compañeros de los medios de comunicación, quienes le desearon lo mejor en su siguiente etapa.