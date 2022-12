"Fracaso total", la participación de México en Qatar: Blanco

A-AA+

El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, calificó como un "fracaso total" la participación de la Selección Mexicana de Futbol en el Mundial de Qatar 2022 y propuso como entrenador de la Selección Mexicana al argentino Marcelo Bielsa.

"Creo que estamos tristes, teníamos mucha esperanza que se pudiera pasar la selección; creo que hace 42 años, me parece que no pasaba eso. Lástima, yo pensaba que podían pasar porque traía buenos jugadores, pero creo que también el entrenador se equivocó", declaró el exfutbolista.

"Fue fracaso total, porque yo creo que el entrenador tuvo un poquito de culpa porque mete a un jugador que no está al 100%, que es Raúl Jiménez y hay otros jugadores que están en condiciones, yo creo que ahí se equivocó", expresó el mandatario morelense.

Previo a la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador,Blanco señaló "aunque se encabronen", tiene que decir lo que piensa.

"Es todo el conjunto, porque al final de cuentas quién es el que juega, los jugadores, entonces ellos también debieron sacar la casta en estos partidos que son importantes como en el mundial, que sí que a lo mejor el entrenador se equivoca, porque mete a Raúl Jiménez ahí creo que se equivocó el entrenador (Gerardo Daniel Martino) porque el equipo que estaba bien, no había necesidad de Raúl que no está al 100%, no sé cuántos balones tocó creo que dos o tres, pero bueno así es el fútbol", declaró.

"Pero bueno no es decisión mía, creo que es un excelente entrenador, lo ha demostrado. A mí me tocó como entrenador, ahorita que se fue a Inglaterra, imagínate, subió un equipo chico, lo llevó al estrellato, lo sacaron porque en Inglaterra estás compitiendo con los grandes, pero para mí sería pero no es decisión mía sino para la gente de la Federación mexicana de fútbol", mencionó.

Señaló que la era de Miguel "El Piojo" Herrera al frente del seleccionado nacional ya pasó: "No creo, ya pasó su época del Piojo, yo creo que debe ser Marcelo Bielsa".