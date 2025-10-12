logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CONCLUYE CON ÉXITO EL TECMUN

Fotogalería

CONCLUYE CON ÉXITO EL TECMUN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Francia derrota a Noruega en cuartos de final del Mundial Sub-20 de Chile

Francia logra su clasificación a las semifinales del Mundial Sub-20 de Chile 2025 al vencer a Noruega en un emocionante partido. Noruega descontó con gol de Rasmus Holten.

Por EFE

Octubre 12, 2025 08:31 p.m.
A
Francia derrota a Noruega en cuartos de final del Mundial Sub-20 de Chile

Valparaíso (Chile), 12 oct (EFE).- Francia venció este domingo a Noruega por 1-2 con doblete de Saimon Bouabre en los cuartos de final del Mundial Sub-20 de Chile, y logró su clasificación para las semifinales en las que se medirá con Marruecos.

El delantero Saimon Bouabre anotó en los minutos 19 y 37. Descontó para Noruega el central Rasmus Holten a los 83.

´Les Bleues´ fueron prácticos en la primera parte en la que dominaron a su rival. En el minuto 19, Bouabre recibió un gran pase del defensor Kamara a la espalda de la defensa, y definió en dos toques con mucha calidad para abrir el marcador.

El delantero, que llegó al torneo para jugar los octavos de final, fue la figura destacada del encuentro y no tardó en volver a marcar.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Tras un centro por izquierda de Bourgault, el balón le llegó a Le Borgne, quien asistió a Bouabre, que con un disparo raso y escorado al palo puso el 0-2 en el minuto 37 y encarriló el pase de Francia a semifinales.

Noruega volvió del descanso más atrevida, adelantó sus líneas para provocar errores en la salida de balón de Francia y acumuló varios disparos desde la frontal, aunque sin peligro real.

El nuevo planteamiento noruego provocó que Francia comenzara a encontrar espacios, firmando su mejor partido de este Mundial.

Noruega acortó distancias a los 83 con el gol de cabeza de Rasmus Holten, y el partido tuvo un final frenético. Incluso, tuvieron la oportunidad de empatar con otros dos remates de cabeza, uno de Rosten que paró Olmeta y otro de Holten que se fue al larguero.

Francia se enfrentará este miércoles con Marruecos, que eliminó a Estados Unidos, en este mismo estadio, el Elías Figueroa Brander de Valparaíso. EFE

- Ficha técnica:

1. Noruega: Einar Fauskanger; Luca Hoyland (m.68, Mathias Oren); Rasmus Holten; Jonathan Norbye; Tobias Moi; Magnus Holte (m.45, Kasper Saetherbo); Sondre Granaas (m.88, Martin Haheim-Elveseter); Ola Visted; Markus Haaland (m.45, Julian Laegreid); Bork Bang-Hittilsen (m.45, Niklas Fuglestad).

2. Francia: Lisandru Olmeta; Gady-Pierre Beyuku; Justin Bourgault (m.72, Lucas Michal); Elyaz Zidane; Ilane Toure (m.91, Steven Baseya); Noham Kamara; Mayssam Benama (m.72, Rabby Nzingoula); Anthony Bermont; Andréa Le Borgne; Saimon Bouabre; Djylian Nguessan (m.45, Fode Sylla).

Goles: 0-1, m.19: Saimon Bouabre. 0-2, m.37: Saimon Bouabre. 1-2, m.83: Rasmus Holten.

Árbitro: El bosnio Irfan Peljto amonestó a Bistec, Holten, Moi y a Saetherbo.

Incidencias: Partido de los cuartos de final del Mundial Sub-20 de Chile 2025 que se jugó en el estadio Elías Figueroa Brander, de Valparaíso.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Francia derrota a Noruega en cuartos de final del Mundial Sub-20 de Chile
Francia derrota a Noruega en cuartos de final del Mundial Sub-20 de Chile

Francia derrota a Noruega en cuartos de final del Mundial Sub-20 de Chile

SLP

EFE

Francia logra su clasificación a las semifinales del Mundial Sub-20 de Chile 2025 al vencer a Noruega en un emocionante partido. Noruega descontó con gol de Rasmus Holten.

Lesión de tobillo deja fuera de temporada a Fred Warner, estrella de los 49ers
Lesión de tobillo deja fuera de temporada a Fred Warner, estrella de los 49ers

Lesión de tobillo deja fuera de temporada a Fred Warner, estrella de los 49ers

SLP

AP

Fred Warner, jugador estrella de San Francisco 49ers, se disloca y rompe el tobillo en juego de la NFL, necesitará cirugía.

Los Dolphins de Miami sufren nueva derrota ante los Chargers
Los Dolphins de Miami sufren nueva derrota ante los Chargers

Los Dolphins de Miami sufren nueva derrota ante los Chargers

SLP

AP

El quarterback de Miami habla sobre los desafíos que enfrenta el equipo.

Marruecos sorprende al eliminar a Estados Unidos en Mundial Sub20
Marruecos sorprende al eliminar a Estados Unidos en Mundial Sub20

Marruecos sorprende al eliminar a Estados Unidos en Mundial Sub20

SLP

AP

Francia y Marruecos se enfrentarán en una emocionante semifinal tras superar a sus rivales.