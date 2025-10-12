Francia derrota a Noruega en cuartos de final del Mundial Sub-20 de Chile
Francia logra su clasificación a las semifinales del Mundial Sub-20 de Chile 2025 al vencer a Noruega en un emocionante partido. Noruega descontó con gol de Rasmus Holten.
Valparaíso (Chile), 12 oct (EFE).- Francia venció este domingo a Noruega por 1-2 con doblete de Saimon Bouabre en los cuartos de final del Mundial Sub-20 de Chile, y logró su clasificación para las semifinales en las que se medirá con Marruecos.
El delantero Saimon Bouabre anotó en los minutos 19 y 37. Descontó para Noruega el central Rasmus Holten a los 83.
´Les Bleues´ fueron prácticos en la primera parte en la que dominaron a su rival. En el minuto 19, Bouabre recibió un gran pase del defensor Kamara a la espalda de la defensa, y definió en dos toques con mucha calidad para abrir el marcador.
El delantero, que llegó al torneo para jugar los octavos de final, fue la figura destacada del encuentro y no tardó en volver a marcar.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Tras un centro por izquierda de Bourgault, el balón le llegó a Le Borgne, quien asistió a Bouabre, que con un disparo raso y escorado al palo puso el 0-2 en el minuto 37 y encarriló el pase de Francia a semifinales.
Noruega volvió del descanso más atrevida, adelantó sus líneas para provocar errores en la salida de balón de Francia y acumuló varios disparos desde la frontal, aunque sin peligro real.
El nuevo planteamiento noruego provocó que Francia comenzara a encontrar espacios, firmando su mejor partido de este Mundial.
Noruega acortó distancias a los 83 con el gol de cabeza de Rasmus Holten, y el partido tuvo un final frenético. Incluso, tuvieron la oportunidad de empatar con otros dos remates de cabeza, uno de Rosten que paró Olmeta y otro de Holten que se fue al larguero.
Francia se enfrentará este miércoles con Marruecos, que eliminó a Estados Unidos, en este mismo estadio, el Elías Figueroa Brander de Valparaíso. EFE
- Ficha técnica:
1. Noruega: Einar Fauskanger; Luca Hoyland (m.68, Mathias Oren); Rasmus Holten; Jonathan Norbye; Tobias Moi; Magnus Holte (m.45, Kasper Saetherbo); Sondre Granaas (m.88, Martin Haheim-Elveseter); Ola Visted; Markus Haaland (m.45, Julian Laegreid); Bork Bang-Hittilsen (m.45, Niklas Fuglestad).
2. Francia: Lisandru Olmeta; Gady-Pierre Beyuku; Justin Bourgault (m.72, Lucas Michal); Elyaz Zidane; Ilane Toure (m.91, Steven Baseya); Noham Kamara; Mayssam Benama (m.72, Rabby Nzingoula); Anthony Bermont; Andréa Le Borgne; Saimon Bouabre; Djylian Nguessan (m.45, Fode Sylla).
Goles: 0-1, m.19: Saimon Bouabre. 0-2, m.37: Saimon Bouabre. 1-2, m.83: Rasmus Holten.
Árbitro: El bosnio Irfan Peljto amonestó a Bistec, Holten, Moi y a Saetherbo.
Incidencias: Partido de los cuartos de final del Mundial Sub-20 de Chile 2025 que se jugó en el estadio Elías Figueroa Brander, de Valparaíso.
no te pierdas estas noticias
Francia derrota a Noruega en cuartos de final del Mundial Sub-20 de Chile
EFE
Francia logra su clasificación a las semifinales del Mundial Sub-20 de Chile 2025 al vencer a Noruega en un emocionante partido. Noruega descontó con gol de Rasmus Holten.
Lesión de tobillo deja fuera de temporada a Fred Warner, estrella de los 49ers
AP
Fred Warner, jugador estrella de San Francisco 49ers, se disloca y rompe el tobillo en juego de la NFL, necesitará cirugía.
Los Dolphins de Miami sufren nueva derrota ante los Chargers
AP
El quarterback de Miami habla sobre los desafíos que enfrenta el equipo.