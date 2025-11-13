Francia y Ucrania guardan silencio por ataques terroristas en París
Minuto de silencio previo al partido de fútbol en recuerdo de las víctimas de los ataques terroristas en París.
PARÍS (AP) — Los jugadores de fútbol de Francia y Ucrania se unieron a los seguidores en un minuto de silencio antes de su partido el jueves, culminando un emotivo día de conmemoraciones en toda la ciudad por las víctimas de los ataques terroristas en París hace diez años.
Los ataques del 13 de noviembre de 2015 comenzaron fuera del Stade de France, el estadio nacional, donde Francia jugaba contra Alemania. Se extendieron por toda la ciudad en asaltos mortales que mataron a 132 personas e hirieron a más de 400.
Diez años después, Francia se enfrenta a Ucrania en un partido clasificatorio para la Copa del Mundo celebrado en el Parc des Princes, en el oeste de París.
Después de que los aficionados cantaran los himnos nacionales —con parte de "La Marsellesa" de Francia cantada apasionadamente a capela—, los jugadores caminaron hacia el círculo central y se colocaron junto a una pancarta que decía "Fútbol por la Paz". Se enlazaron los brazos con sus compañeros de equipo y algunos se quedaron con la cabeza inclinada mientras se observaba el silencio de manera impecable.
Salim Toorabally, el guardia de seguridad cuya vigilancia impidió que un atacante suicida entrara al estadio hace diez años, fue invitado al partido como huésped de la Federación Francesa de Fútbol. François Hollande, quien era el presidente de Francia en 2015, también estuvo presente.
El locutor del estadio en el Parc des Princes también hizo un llamado a la "solidaridad con el pueblo ucraniano" debido a la invasión rusa de Ucrania.
