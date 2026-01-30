logo pulso
Fuertes multas para Senegal y Marruecos

Por AP

Enero 30, 2026 03:00 a.m.
A
Fuertes multas para Senegal y Marruecos

CIUDAD DEL CABO, Sudáfrica.- La caótica final de la Copa Africana de Naciones dejó más de un millón de dólares en multas y sanciones para Senegal y Marruecos.

Las sanciones se aplicarán exclusivamente a los partidos de África y no a la Copa Mundial que comenzará en junio, para la cual Senegal y Marruecos se clasificaron.

En la final del 18 de enero en Rabat, ganada por Senegal 1-0 en tiempo extra, los jugadores senegalases abandonaron la cancha durante 15 minutos en protesta al pitarse un penal en los descuentos. Hinchas de Senegal intentaron invadir el campo y se produjeron peleas entre periodistas después.

La FIFA condenó lo ocurrido, mientras que el ente rector del fútbol de África lo calificó de inaceptable.

La federación de Senegal fue multada con un total de 615.000 dólares, la de Marruecos fue multada con un total de 315.000.

