Fuertes multas para Senegal y Marruecos
CIUDAD DEL CABO, Sudáfrica.- La caótica final de la Copa Africana de Naciones dejó más de un millón de dólares en multas y sanciones para Senegal y Marruecos.
Las sanciones se aplicarán exclusivamente a los partidos de África y no a la Copa Mundial que comenzará en junio, para la cual Senegal y Marruecos se clasificaron.
En la final del 18 de enero en Rabat, ganada por Senegal 1-0 en tiempo extra, los jugadores senegalases abandonaron la cancha durante 15 minutos en protesta al pitarse un penal en los descuentos. Hinchas de Senegal intentaron invadir el campo y se produjeron peleas entre periodistas después.
La FIFA condenó lo ocurrido, mientras que el ente rector del fútbol de África lo calificó de inaceptable.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
La federación de Senegal fue multada con un total de 615.000 dólares, la de Marruecos fue multada con un total de 315.000.
no te pierdas estas noticias
Tyrese Maxey anota 40 puntos decisivos para la victoria de 76ers sobre Kings
AP
Joel Embiid y Tyrese Maxey fueron clave en la remontada de 76ers para vencer a Kings en un emocionante partido de baloncesto.
Wizards de Washington triunfan sobre Bucks de Milwaukee en la NBA
AP
Kyshawn George y Alex Sarr lideran la victoria de los Wizards en un encuentro sin Giannis Antetokounmpo.
Clubes de fútbol en Inglaterra se benefician de premios récord en la Liga de Campeones
AP
El dominio financiero de la Premier League se refleja en los ingresos récord obtenidos por los clubes de fútbol en Inglaterra.