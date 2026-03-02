Fulham hunde al Tottenham

El Fulham consiguió una victoria importante en casa al imponerse 2-1 al Tottenham en Craven Cottage, resultado que impactó en la parte baja de la clasificación de la Premier League. El conjunto local sumó tres puntos que lo colocaron en el noveno puesto con 40 unidades; mientras, los Spurs permanecen en la posición 16 con 29 puntos, todavía bajo presión en la lucha por evitar complicaciones mayores (están apenas a cuatro puntos del West Ham, 18° con 25).

En el plano individual, Raúl Jiménez inició como titular y disputó 72 minutos. Aunque venía de un doblete en la jornada anterior, en esta ocasión no logró incidir en el marcador ni registrar un disparo directo a portería. Su actuación estuvo marcada por el esfuerzo en el juego aéreo y la disputa física constante con la zaga rival.Antes de los diez minutos ya había movimiento en el marcador. Un servicio desde el costado derecho fue prolongado dentro del área por el delantero mexicano, acción que derivó en un recentro de Oscar Bobb y la definición de Harry Wilson al minuto 7.

La jugada generó reclamaciones por un posible empujón previo de Raúl Jiménez sobre Radu Dragusin; sin embargo, tras la revisión correspondiente, el tanto fue validado. El silbante desestimó la acción y el 1-0 se mantuvo.

El dominio local continuó. Después de la media hora, una combinación entre Wilson y Alex Iwobi terminó en un disparo cruzado del mediocampista nigeriano al minuto 34, imposible para Guglielmo Vicario. Alex (34') cerró el triunfo en Craven Cottage, ampliando la diferencia en un primer tiempo controlado por los locales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Durante ese lapso también se produjo un choque de cabezas entre Jiménez y Dragusin, incidente que no pasó a mayores, pero añadió tensión en las gradas.

En la segunda mitad, el equipo visitante buscó acortar distancias y encontró recompensa al minuto 66. Un centro desde la izquierda dejó sin marca a Richarlison, quien empujó el balón al fondo para establecer el 2-1 (66), reavivando la expectativa en el tramo final.

Fulham reajustó líneas tras el descuento y priorizó la contención. Raúl Jiménez, sin espacios claros frente al arco, apenas logró un disparo que fue bloqueado por la defensa. Finalmente, salió del campo al minuto 72 para dar ingreso a Rodrigo Muniz.El marcador no volvió a moverse y el triunfo quedó en manos del conjunto local, que mantiene aspiraciones en la zona media alta de la clasificación.