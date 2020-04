Futbol a puerta cerrada, una opción para el regreso de la Liga MX

El futbol regresará a los estadios, pero... ¿regresará el público? No es un secreto decir que cuando la Liga MX pueda volver a jugarse, una de las opciones es hacerlo a puerta cerrada, sin gente, para así evitar mayores riesgos de contagio de Covid-19.

Y sí, parece que la Liga MX podría sobrevivir sin gente en los estadios. "Es una buena opción", manifiesta Francisco San José, catedrático en mercadotecnia deportiva de la escuela de Ciencias del deporte de la Universidad Anáhuac.

"Las ligas de futbol tienen tres ingresos, además de las transferencias de jugadores: 1) Venta de derechos de televisión; 2) venta de patrocinios y 3) el Match Day, la apertura del estadios el día del juego. Si se juega a puerta cerrada, es obvio, no percibirán dinero de entradas, alimentos, bebidas y souvenirs, pero sí el pago por televisión y patrocinadores porque se difundiría su imagen, y además habría audiencia".

Claro, habría pérdidas, "pero serían menores a las que hay por tener todo cerrado. Se estarían generando recursos, aunque serían menores".

En el caso de los equipos mexicanos, los ingresos asociados con el día del partido, "dependiendo de la gente que vaya, varía entre un 8 y 25 por ciento, por temporada, el restante 75 al 92 por ciento es por patrocinios y derechos de televisión".

Así que a pesar de las pérdidas que habría, el regreso del futbol sería una gran noticia. "La audiencia televisiva sería muy alta al no haber ninguna competencia deportiva de ninguna especie, así que el público lo recibiría con gran gusto, igual que los patrocinadores, aunque seguramente éstos preferirían dar el mensaje directo en los estadios, con la gente, ahí ellos perderían un poco más, pero seguramente tomarían de muy buena forma la reanudación del torneo, a pesar de que no haya gente", concluyó San José.



Datos

1.9 millones de espectadores han entrado a los estadios de la Liga MX, hasta la jornada 10 del Clausura 2020.

45,516 mil personas ingresaron al juego de la fecha 6 entre el Atlas y el Guadalajara, que ha sido el de mayor afluencia en lo que va del torneo.