Futbolistas deben acostumbrarse a jugar sin aficionados

La liga española está a menos de 10 días para que regrese a sus actividades y, como el resto de las que han vuelto o tienen programado volver, será a puerta cerrada.

Leyendas del futbol ibérico comentaron que los profesionales deben acostumbrarse a jugar sin público, sobre todos los grandes, como el Real Madrid y Barcelona, acostumbrados a tener escenarios que pesan a su favor.

"Nunca tuve la oportunidad de disputar un duelo a puerta cerrada, pero será algo diferente para los jugadores, quienes deberán adaptarse a esta situación, prepararse también en ese aspecto. Que entiendan que sus fanáticos no estarán en el estadio, pero sí en sus casas y desde ahí van a apoyar", comentó Julio Batista, exmediocampista merengue.

La liga española se reanuda el jueves 11 de junio, con el derbi entre el Sevilla y Real Betis. La tabla de la temporada está muy pareja, con el Barcelona como líder (58 puntos), con dos unidades de ventaja sobre el Real Madrid. Con tres meses de inactividad, la organización ibérica programó las 11 jornadas que restaban en un lapso de seis semanas.

Los merengues anunciaron la semana pasada que no disputarán lo que queda de la temporada en el estadio Santiago Bernabéu, que se encuentra en remodelación. Los cinco partidos que le faltan por jugar como local los programará en el Alfredo Di Stefano, dentro de sus instalaciones, donde ya se realizan sus entrenamientos.

"El Madrid está acostumbrado a jugar en el Bernabéu. Esto cambia muchas cosas, pero el futbol se sigue desarrollando en un terreno de juego. No tienes el calor de la grada y eso pega al equipo local", añadió el exdelantero Fernando Morientes.

El español Luis García, quien tuvo un paso por la Liga MX, relató las experiencias de jugar a puerta cerrada, ya que esta situación le sucedió cuando militaba en el futbol griego.

"Te sientes incómodo dentro del campo. Es como un entrenamiento y no das lo máximo, porque no tienes el empuje de la gente. Se necesita un extra de motivación", indicó el exatacante del Barcelona y Atlético de Madrid.

Se anticipa que el resto de la campaña 2019-20 se realice sin aficionados en las gradas, incluso, se desconoce si para la próxima temporada se abrirán las rejas a los fanáticos. Diego Forlán opinó que, en caso de la apertura en los recintos, deben ser al mismo tiempo en todo el país.

"Lo más justo posible es que empezaran [a abrir] todos juntos. Es un mismo país, una liga, y el comienzo debe ser parejo cuando la gente se presente a los estadios", explicó el uruguayo.