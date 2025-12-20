Futbolistas fueron vetados en Australia

SYDNEY.- Football Australia ha vetado del deporte al exjugador de Western United, Riku Danzaki, por siete años y a los exjugadores de Macarthur FC, Clayton Lewis y Kearyn Baccus, por al menos cuatro años debido a delitos de apuestas amañadas en la A-League.

En agosto, el futbolista japonés Danzaki fue condenado y multado, junto con el jugador amateur Yuta Hirayama, por cometer fraude de apuestas con tarjetas de amonestación. Hirayama apostaba a que Danzaki recibiría deliberadamente tarjetas amarillas.

Danzaki y Hirayama fueron suspendidos por siete años, con efecto retroactivo al 1 de junio, cuando ambos recibieron suspensiones provisionales sin culpa, informó Football Australia el viernes.

En septiembre, Baccus y Lewis recibieron órdenes de liberación condicional de dos años, similares a una fianza de buen comportamiento, y evitaron condenas tras declararse culpables de participar en conductas que corrompen el resultado de las apuestas de un evento.

El par de jugadores admitió haber recibido 10.000 dólares australianos (6.600 dólares) cada uno por parte del ex capitán del club, el mexicano Ulises Dávila, para recibir deliberadamente tarjetas amarillas en un partido en diciembre de 2023.

También se les exigió devolver de inmediato el dinero que recibieron por obtener las tarjetas amarillas como multa.

Dávila en octubre pasado se declaró culpable de facilitar y participar en conductas que corrompen el resultado de las apuestas de un evento y está a la espera de sentencia.

Football Australia dijo que los cuatro jugadores han aceptado sus respectivos castigos y no apelarán la sentencia.