logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CONVIVEN SOCIOS DE LA LONJA

Fotogalería

CONVIVEN SOCIOS DE LA LONJA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Futbolistas fueron vetados en Australia

Por AP

Diciembre 20, 2025 03:00 a.m.
A
Futbolistas fueron vetados en Australia

SYDNEY.- Football Australia ha vetado del deporte al exjugador de Western United, Riku Danzaki, por siete años y a los exjugadores de Macarthur FC, Clayton Lewis y Kearyn Baccus, por al menos cuatro años debido a delitos de apuestas amañadas en la A-League.

En agosto, el futbolista japonés Danzaki fue condenado y multado, junto con el jugador amateur Yuta Hirayama, por cometer fraude de apuestas con tarjetas de amonestación. Hirayama apostaba a que Danzaki recibiría deliberadamente tarjetas amarillas.

Danzaki y Hirayama fueron suspendidos por siete años, con efecto retroactivo al 1 de junio, cuando ambos recibieron suspensiones provisionales sin culpa, informó Football Australia el viernes.

En septiembre, Baccus y Lewis recibieron órdenes de liberación condicional de dos años, similares a una fianza de buen comportamiento, y evitaron condenas tras declararse culpables de participar en conductas que corrompen el resultado de las apuestas de un evento.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El par de jugadores admitió haber recibido 10.000 dólares australianos (6.600 dólares) cada uno por parte del ex capitán del club, el mexicano Ulises Dávila, para recibir deliberadamente tarjetas amarillas en un partido en diciembre de 2023.

También se les exigió devolver de inmediato el dinero que recibieron por obtener las tarjetas amarillas como multa.

Dávila en octubre pasado se declaró culpable de facilitar y participar en conductas que corrompen el resultado de las apuestas de un evento y está a la espera de sentencia.

Football Australia dijo que los cuatro jugadores han aceptado sus respectivos castigos y no apelarán la sentencia.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Verstappen cambia de número para la temporada 2026 de la F1
Verstappen cambia de número para la temporada 2026 de la F1

Verstappen cambia de número para la temporada 2026 de la F1

SLP

El Universal

Santiago Giménez agradece muestras de cariño tras cirugía de tobillo
Santiago Giménez agradece muestras de cariño tras cirugía de tobillo

Santiago Giménez agradece muestras de cariño tras cirugía de tobillo

SLP

El Universal

El futbolista Santiago Giménez expresa gratitud por el apoyo recibido tras su cirugía de tobillo.

Seahawks asaltan liderato del Oeste
Seahawks asaltan liderato del Oeste

Seahawks asaltan liderato del Oeste

SLP

AP

Remontaron déficit de 16 puntos y sorprenden a los Rams en tiempo extra

El ´dry needling´ es común en la NFL
El ´dry needling´ es común en la NFL

El ´dry needling´ es común en la NFL

SLP

AP

Pero no se preocupan pese a pulmón colapsado de la estrella T.J. Watt