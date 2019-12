Futuro de Vidal y Rakitic en el Barcelona en suspenso

BARCELONA (AP) — A pesar de haber alzado múltiples trofeos con el Barcelona, los mediocampistas Arturo Vidal e Ivan Rakitic no tienen su futuro asegurado con el equipo al aproximarse el mercado de fichajes de invierno.



Rakitic ha ganado un título de la Liga de Campeones y cuatro de la Liga española con el club catalán, y también ayudó a Croacia a disputar el año pasado su primera final de una Copa del Mundo. Vidal, por su parte, tiene una larga lista de triunfos en España, Alemania, Italia y con la selección nacional de Chile.

Pero ante la confianza que el técnico Ernesto Valverde ha depositado en la juventud de Frenkie de Jong y del brasileño Arthur Melo, ambos veteranos buscan mayores oportunidades de juego.

Rakitic, de 31 años, pasó de ser un titular indiscutible y un elemento clave en el esquema de Valverde a ser un suplente rara vez utilizado esta temporada tras la llegada del holandés De Jong, a quien el Barça considera en sus planes a futuro.

Rakitic asegura que su intención es permanecer en el club, y su situación ha mejorado en las últimas dos semanas.

Poco después de una entrevista en que señaló que "me han quitado la pelota, me siento triste", Rakitic tuvo su segundo partido como titular en la temporada la semana pasada, en la victoria 3-1 sobre el Borussia Dortmund con la cual el Barcelona aseguró el primer lugar del Grupo F en la Liga de Campeones.

Valverde luego puso a Rakitic desde el arranque en lugar del suspendido Sergio Busquets en el triunfo 1-0 ante el Atlético de Madrid por la Liga española.

El croata de 31 años aportó equilibrio en la zona medular del Barcelona, y mostró su experiencia al servicio de Lionel Messi y Luis Suárez. Ahora está a la espera de otra oportunidad el sábado contra el Mallorca en el Camp Nou.

"Otro día, otra oportunidad!! Siempre dando lo mejor", publicó Rakitic en sus redes sociales el miércoles, tras una sesión de entrenamiento del club.

Con el Barcelona obligado a vender jugadores para mantener en orden su presupuesto, los medios españoles conjeturan especulado por meses que la pérdida de protagonismo de Rakitic apuntaba a su salida. El presidente del equipo, Josep Bartomeu, dijo en una entrevista reciente con The Associated Press que el Barça "no quiere vender" al volante croata.

Sin embargo, Bartomeu reconoció que el club trata de renovar su mediocampo y enfocarse en sus jóvenes y talentosos armadores.

Vidal, mientras tanto, ha tenido presencia intermitente en el once titular desde su llegada al Barcelona procedente del Bayern Múnich el año pasado.

En ocasiones, Valverde ha optado por la entrega y lucha del chileno de 32 años como revulsivo en el segundo tiempo. Esta temporada, pese a tener escasos minutos de juego, Vidal ha mostrado ser valioso como suplente y ha anotado cuatro goles.

Pero la falta de minutos ha llevado a Vidal a dejar en claro que desea algo más que ser un suplente estrella.

De acuerdo con varios medios, entre los posibles interesados en los servicios de Vidal se encuentra su extécnico con la Juventus, Antonio Conte, cuyo Inter de Milán lidera la Serie A italiana.

El mercado de transferencias de invierno en España inicia el 2 de enero.

Antes de esa fecha, Barcelona recibe al Real Madrid en el clásico español, el 18 de diciembre. Valverde quizá tenga que considerar el futuro de ambos jugadores antes de armar su once titular para ese choque en casa.