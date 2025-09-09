logo pulso
Gabriel Milito analiza decisiones para el Clásico Nacional de Chivas ante América

El técnico de Chivas evalúa opciones estratégicas y de alineación para el enfrentamiento contra América

Por El Universal

Septiembre 09, 2025 04:52 p.m.
A
Gabriel Milito analiza decisiones para el Clásico Nacional de Chivas ante América

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El Clásico Nacional ante América, puede tener varias sorpresas en el Guadalajara, desde cambiar la postura futbolística, es decir, no salir desbocados al ataque para priorizar en el inicio el orden defensivo, ya que no quieren sorpresas en el arranque como les ha sucedido en otros duelos.

La otra, es que analiza el cuerpo técnico mandar a la banca a Armando González, ya que sienten la presión puede estarle afectando y por esto, están analizando que Javier Hernández salga como titular, esto según el desempeño que tenga en estos días previos al duelo.

La duda que tiene Gabriel Milito, es saber este miércoles, primero, cómo llegan sus seleccionados Roberto Alvarado y Raúl Rangel. Lo ideal sería que ambos reporten sin problemas de la Selección nacional, para que esto no modifique su logística que tienen plasmada.

Otro dato no menor, es saber de los cinco lesionados, quiénes alcanzarán a estar, hay que recordar que han estado trabajando por separado Alan Pulido, Dany Aguirre, Richy Ledezma, José Castillo y Omar Govea.

SLP

El Universal

