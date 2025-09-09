logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

LORENA ¡UN GRAN AÑO MÁS DE VIDA!

Fotogalería

LORENA ¡UN GRAN AÑO MÁS DE VIDA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Andrea Becerra se baña de oro en Gwangju 2025

Por El Universal

Septiembre 09, 2025 11:41 a.m.
A
Foto: Conade

Foto: Conade

En un dramático duelo bajo la lluvia, Andrea Becerra venció 147-146 a Sofia Paiz en la gran final del torneo compuesto femenil del Campeonato Mundial de Tiro con Arco Gwangju 2025.
Es la segunda medalla dorada para México en la historia de lo Campeonatos Mundiales de Tiro con Arco, las dos en esta edición y las dos con Andrea como protagonista.

Becerra escribe su nombre con letras mayúsculas entre las mejores arqueras mexicanas en la historia. Junto a medallistas olímpicas como Alejandra Valencia, Aida Román o Mariana Avitia.
- ¿Quién es Andrea Becerra?
Nacida en Guadalajara, Jalisco, el 25 de julio de 2000, Andrea Maya Becerra, desde pequeña fue sembrando el camino hasta ser el primer lugar en la clasificación del arco compuesto con destacados resultados en las Copas del Mundo y en eventos internacionales.
En 2019, dio muestras de su potencial cuando se coronó en la Universidad Mundial de aquel año. Sin embargo, sus recientes logros como la medalla de oro, o en los eventos más reconocidos de la FITA (Federación Internacional de tiro con arco), han sido lo que la posicionan como una de las mejores del mundo.
Recientemente, también ganó dos medallas en los Juegos Mundiales de 2025, oro en la prueba individual y plata por equipo mixto, y seis medallas en el Campeonato Mundial de Tiro con Arco al Aire Libre entre 2021 y 2025.
Hoy en día y más que nunca, la jalisciense de 25 años de edad, es una de las referentes en su disciplina, y sólo el tiempo dirá cuántas preseas más se podrá colgar en representación de México.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Andrea Becerra se baña de oro en Gwangju 2025
Andrea Becerra se baña de oro en Gwangju 2025

Andrea Becerra se baña de oro en Gwangju 2025

SLP

El Universal

J. Mauricio y J. Sainz salieron en hombros
J. Mauricio y J. Sainz salieron en hombros

J. Mauricio y J. Sainz salieron en hombros

SLP

Romario Ventura

Tarde emotiva y triunfo compartido en la corrida de feria en Charcas

Llegó a su fin la Primera Master Rítmica con Noa Ros
Llegó a su fin la Primera Master Rítmica con Noa Ros

Llegó a su fin la Primera Master Rítmica con Noa Ros

SLP

Romario Ventura

Decepcionan equipos en primera semana
Decepcionan equipos en primera semana

Decepcionan equipos en primera semana

SLP

AP