Andrea Becerra se baña de oro en Gwangju 2025

En un dramático duelo bajo la lluvia, Andrea Becerra venció 147-146 a Sofia Paiz en la gran final del torneo compuesto femenil del Campeonato Mundial de Tiro con Arco Gwangju 2025.

Es la segunda medalla dorada para México en la historia de lo Campeonatos Mundiales de Tiro con Arco, las dos en esta edición y las dos con Andrea como protagonista.

Becerra escribe su nombre con letras mayúsculas entre las mejores arqueras mexicanas en la historia. Junto a medallistas olímpicas como Alejandra Valencia, Aida Román o Mariana Avitia.

- ¿Quién es Andrea Becerra?

Nacida en Guadalajara, Jalisco, el 25 de julio de 2000, Andrea Maya Becerra, desde pequeña fue sembrando el camino hasta ser el primer lugar en la clasificación del arco compuesto con destacados resultados en las Copas del Mundo y en eventos internacionales.

En 2019, dio muestras de su potencial cuando se coronó en la Universidad Mundial de aquel año. Sin embargo, sus recientes logros como la medalla de oro, o en los eventos más reconocidos de la FITA (Federación Internacional de tiro con arco), han sido lo que la posicionan como una de las mejores del mundo.

Recientemente, también ganó dos medallas en los Juegos Mundiales de 2025, oro en la prueba individual y plata por equipo mixto, y seis medallas en el Campeonato Mundial de Tiro con Arco al Aire Libre entre 2021 y 2025.

Hoy en día y más que nunca, la jalisciense de 25 años de edad, es una de las referentes en su disciplina, y sólo el tiempo dirá cuántas preseas más se podrá colgar en representación de México.