Gabriela Jaquez gana campeonato NCAA y destaca en UCLA

CIUDAD DE MÉXICO, abril 5 (EL UNIVERSAL).- El campeonato femenil de baloncesto de la NCAA no sólo consagró a la Universidad de UCLA, también vio el nacimiento de una nueva figura: Gabriela Jaquez. La basquetbolista con raíces mexicanas demostró su calidad en el juego más importante de la temporada, terminó con 21 puntos, 10 rebotes, y cinco asistencias para vencer a South Carolina Gamecocks 79-51.

Gabriela Jaquez y su legado familiar en el deporte

Gabriela, nacida el 19 de noviembre de 2003, creció en una familia muy arraigada al deporte, y además, con sangre tricolor. Su pasión por el baloncesto viene desde su abuelo, Ezequiel Jaquez, hijo de migrantes mexicanos, que destacó en las Universidades de California y Arizona.

Después, su padre, Jaime Jaquez Sr., quien vivió su aventura en el deporte ráfaga en la Universidad de Concordia, donde conoció a Angela, quien ya era una de las mejores jugadoras del colegio, e incluso ingresó al Salón de la Fama de la institución.

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"Mi mamá fue una gran jugadora de baloncesto. De hecho, recibió una invitación para jugar la primera temporada de la WNBA". Nunca la he visto jugar, no encontramos videos de sus partidos, pero sus amigas me dicen que juego como ella. Me da risa, porque nunca la vi en acción, pero aprecio enormemente el apoyo que me da en mi carrera", declaró 'Gaby' en una entrevista con ESPN.

Trayectoria deportiva y futuro profesional

También es hermana de Jaime Jaquez Jr., jugador del Heat de Miami, que en la actual temporada compite seriamente para llevarse el premio al mejor sexto hombre del año.

La campeona universitaria ha representado a la Selección Mexicana en más de una ocasión. Incluso, en agosto de 2024, vino a la Ciudad de México, al Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera, a disputar el torneo previo al Mundial Femenil de FIBA, que se juega este año, al cual, al final, el equipo mexicano no logró clasificar.

Ahora, tras coronarse y brillar a nivel colegial, la WNBA parece ser el siguiente gran paso en la carrera de la jugadora mexicanoamericana.