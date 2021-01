Gaby López compartirá campo con Annika Sorenstam

La mexicana Gaby López compartirá campo junto a Annika Sorenstam, quien alguna vez fuera la gran rival de Lorena Ochoa en la LPGA. A partir de este jueves la capitalina defenderá su corona en el Diamond Tournament of Champions, que reúne a las campeonas de 2020 y a invitados famosos, como la sueca, exnúmero uno del mundo y tercera en la lista de máximas ganadoras del circuito (72 victorias).

"Estoy muy emocionada. Es muy amiga de Lorena [Ochoa] y crecí viendo jugar a las dos. Es una gran oportunidad y una bendición. La he conocido antes y ha hecho un gran trabajo en impulsar el golf femenil", comentó López, en teleconferencia. Cada celebridad invitada al certamen acompaña a una profesional, mientras disputa la competencia de 72 hoyos.

A Sorenstam –criticada hace un par de semanas por reunirse con el ahora expresidente Donald Trump en la Casa Blanca– le tocó jugar con la campeona defensora, en este caso, Gaby. La sueca se retiró en 2008 y este fin de semana marca su regreso a un torneo de la LPGA, aunque no compita por la corona.

"Siempre tendrá la mentalidad de ser la número uno del mundo en sus mejores tiempos. Para mí, será una oportunidad de aprender de su mentalidad, aprovechar eso e intentaré estar lo más confiable posible. Es una de las mejores jugadoras que ha tenido el circuito en su historia", se refirió la mexicana sobre Annika, quien fuera 60 semanas la número uno del ranking. López conquistó su segundo título de la LPGA en este torneo, disputado en Lake Buena Vista, en un intenso desempate con la japonesa Nasa Hataoka.