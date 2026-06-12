Ganan Dodgers, pierden a Ohtani

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

PITTSBURGH.- La estrella de doble función de los Dodgers, Shohei Ohtani, conectó su 13er jonrón de la temporada antes de abandonar el juego debido a una inflamación en la rodilla izquierda, y Los Ángeles venció la noche del jueves por 8-6 a los Piratas de Pittsburgh.

El vigente Jugador Más Valioso de la Liga Nacional pegó un jonrón solitario en la tercera entrada. También conectó un sencillo y recibió dos bases por bolas, embasándose en sus cuatro apariciones al plato antes de ser reemplazado por un bateador emergente en la séptima entrada.

No se dio a conocer cuándo Ohtani comenzó a sentir molestias en la rodilla.

El abridor de los Dodgers, Justin Wrobleski, salió del juego en la quinta entrada con una contusión en el tendón de la corva izquierdo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El cubano Andy Pages conectó dos hits por los Dodgers, líderes del Oeste de la Liga Nacional, que ganaron dos de tres en la serie. Kyle Tucker conectó un sencillo de dos carreras, y el venezolano Miguel Rojas impulsó otras dos.

Wrobleski permitió cuatro carreras en 4 2/3 entradas. A Mitch Keller (5-4) le anotaron cinco carreras en cuatro innings.

Jack Dreyer (3-1) lanzó una séptima entrada sin carreras y Tanner Scott consiguió los últimos cuatro outs para su séptimo salvamento.