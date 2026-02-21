logo pulso
Ovacionan noche sinfónica en honor a José Alfredo Jiménez en el Teatro de la Paz

Ganan los Grizzlies ante el Jazz Utah

Por AP

Febrero 21, 2026 03:00 a.m.
A
Ganan los Grizzlies ante el Jazz Utah

MEMPHIS.- Olivier-Maxence Prosper anotó 23 puntos, GG Jackson sumó 20 y los Grizzlies de Memphis armaron una remontada en la segunda mitad para vencer el viernes 123-114 al Jazz de Utah.

Los Grizzlies perdían por 14 unidades en la primera mitad, pero un sólido tercer periodo derivó en una racha de 21-6 y en una ventaja de 10 puntos para Memphis al inicio del cuarto.

La diferencia llegó a 16 con un triple de Jackson cuando restaban 4:31 minutos.

Ocho de los nueve Grizzlies que jugaron en el partido anotaron cifras de dos dígitos. Memphis cortó una racha de cuatro derrotas consecutivas.

Isaiah Collier encabezó al Jazz con 24 puntos, mientras que Kyle Filipowski y Ace Bailey terminaron con 20 puntos cada uno.

El partido presentó a dos equipos que podrían caer al peldaño más bajo del Oeste. 

Los Grizzlies comenzaron la noche en el 11º puesto de la conferencia, mientras que el Jazz estaba 13º.

Además, la NBA multó a Utah con 500.000 dólares a principios de este mes por dejar en el banquillo a jugadores clave en el cuarto periodo de partidos contra Orlando y Miami.

Cualquier éxito de los Grizzlies tendría que venir desde lo más profundo de su banca. Nueve jugadores estuvieron ausentes ante Utah por diversas dolencias o lesiones.

