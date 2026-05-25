logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

"FJORD" PALMA DE ORO DE CANNES

Fotogalería

"FJORD" PALMA DE ORO DE CANNES

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Ganan Yankees ante los Rays

Aaron Judge corta racha de 11 juegos sin jonrón con uno de 2 carreras

Por AP

Mayo 25, 2026 03:00 a.m.
A
Ganan Yankees ante los Rays
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      NUEVA YORK.- Aaron Judge puso fin a la peor racha de su carrera, de 11 juegos sin impulsar carreras, al conectar un jonrón de dos carreras que dejó en el terreno a Kevin Kelly en la novena entrada y que llevó a los Yankees de Nueva York a vencer 2-0 a los Rays de Tampa Bay el domingo, para su primera victoria en cinco juegos este año ante su rival de la División Este de la Liga Americana.

      Después de que Ryan Weathers, de Nueva York, y Drew Rasmussen, de Tampa Bay, lanzaran cada uno siete entradas sin permitir carreras, el jardinero izquierdo de los Yankees, Cody Bellinger, realizó una jugada defensiva clave con dos outs en la octava. Con Oliver Dunn en segunda y el dominicano Junior Caminero en primera, Ryan Vilade conectó un sencillo al jardín izquierdo y Bellinger sacó a Caminero en tercera con un tiro, mientras Ryan McMahon aplicaba el toque antes de que Dunn cruzara el plato.

      Kelly (3-2) dio base por bolas a Trent Grisham para abrir la novena y Judge conectó, al primer lanzamiento, una sinker en la esquina interna hacia el jardín contrario.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Mohamed Salah lloró en su despedida tras nueve años en Liverpool
        Mohamed Salah lloró en su despedida tras nueve años en Liverpool

        Mohamed Salah lloró en su despedida tras nueve años en Liverpool

        SLP

        AP

        El delantero egipcio destacó por sus récords goleadores y su aporte en títulos de Premier League y Champions.

        Como clasifica a Liga de Campeones tras histórica temporada en Serie A
        Como clasifica a Liga de Campeones tras histórica temporada en Serie A

        Como clasifica a Liga de Campeones tras histórica temporada en Serie A

        SLP

        AP

        Cremonese desciende tras derrota ante Como; Napoli y Roma aseguran puestos en Champions.

        Pep Guardiola se despide del Manchester City tras 10 años
        Pep Guardiola se despide del Manchester City tras 10 años

        Pep Guardiola se despide del Manchester City tras 10 años

        SLP

        AP

        El entrenador catalán deja el club tras 17 trofeos y récords que marcaron una era en el fútbol inglés.

        Chicharito entrega número 14 a Hormiga González en video emotivo
        Chicharito entrega número 14 a Hormiga González en video emotivo

        Chicharito entrega número 14 a Hormiga González en video emotivo

        SLP

        EFE

        El exdelantero Javier Hernández usa inteligencia artificial para despedirse y entregar el número 14 a su excompañero.